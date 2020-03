Forchheim: Großer Andrang am Messestand des Staatlichen Bauamts Bamberg auf der Ausbildungsmesse

Es herrschte großer Andrang am Messestand des Staatlichen Bauamts Bamberg, das zum zweiten Mal an der Ausbildungsmesse in Forchheim teilnimmt.

Sechs Mitarbeiter aus der Straßenmeisterei Forchheim waren vor Ort, um Messebesucher über die Ausbildungsmöglichkeiten beim Staatlichen Bauamt im Allgemeinen und insbesondere zum Ausbildungsberuf des Straßenwärters (m/w/d) zu informieren.

Eine Besonderheit: das Bauamt hatte zwei Messestände, einen im Innenbereich, an dem sich die Schüler über Details, wie Verlauf und Dauer der Ausbildung informieren konnten und einen Stand im Außenbereich. Dort konnten die Messebesucher Maschinen und Arbeitsgeräte einer Straßenmeisterei hautnah erleben und schon mal Probesitzen. Dieses Jahr war ein sog. selbstfahrendes Mähgerät zur Grünpflege und ein kleines Mehrzweckgeräteträgerfahrzeug dabei. Dieses Fahrzeug kann, je nach Bedarf, mit unterschiedlichen Anbaugeräten ausgerüstet werden und wird z. B. genutzt, um auf Radwegen Winterdienstarbeiten zu erledigen.

Für Interessierte gibt es die Möglichkeit, ein Praktikum bei den Straßenmeistereien in Bamberg, Forchheim, Kronach, Bad Staffelstein und Coburg zu machen und in den Beruf des Straßenwärters auf Bundes- und Staatsstraßen hinein zu schnuppern.

Michael Henkel, ein Mitarbeiter des Staatlichen Bauamts Bamberg freut sich über das große Interesse der Messebesucher: „Die Ausbildungsmesse in Forchheim ist eine gute Möglichkeit, den vielseitigen Beruf des Straßenwärters vorzustellen. Außerdem können wir so dafür sorgen, dass das Staatliche Bauamt als Ausbildungsbetrieb in der Region bekannter wird.“

Für den Ausbildungsstart im September 2021 freuen wir uns auf Bewerbungen. Weitere Infos zu Ausbildung und Karriere beim Staatlichen Bauamt Bamberg: https://www.stbaba.bayern.de/karriere/index.html

Bamberg, den 16.03.2020