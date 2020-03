Eckentaler Unternehmen gewinnt NPI Award in San Diego

And the winner is: NPI Award geht an DAGE AssureTM, den intelligenten X-ray Bauteilzähler von Nordson ELECTRONICS SOLUTIONS

DAGE, Teil von Nordson ELECTRONICS SOLUTIONS, ist stolz über die Auszeichnung mit dem NPI Award 2020 in der Kategorie „Test and Inspection– AXI“ für den X-ray Bauteilzähler AssureTM. Der Award wurde am 4. Februar 2020 feierlich während der IPC APEX EXPO im San Diego Convention Center verliehen.

Bestandskenntnisse sind für die moderne Leiterplattenproduktion unerlässlich. Egal, ob SMT-Fertiger, Bauteil-Lieferant oder Broker: exakte Bestände zu jeder Zeit im ERP-System minimiert Lagerbestände, Arbeitsaufwand, Fehler, reduziert Kosten und schafft Vertrauen beim Kunden.

Entwickelt von unserem Team in Eckental, nördlich von Nürnberg, ist der Bauteilzähler DAGE Assure eine Voraussetzung, intelligent, einfach, schnell und verläßlich die Produktivität zu steigern, Materialengpässe und Ausfallzeiten der SMT-Linie, Mehrfach-Setups und teure zusätzliche Komponentenbeschaffung und Sicherheitsbestände signifikant zu minimieren. Der Bauteilzähler garantiert eine reibungslose und kosteneffiziente Produktion.

Intelligent: Intelligente Algorithmen und eine selbstlernende Datenbank ermöglichen dem Operator, auch unbekannte Bauteile schnell und unkompliziert zu zählen. Nichts muss umständlich programmiert oder angelegt werden und der Bediener ist unabhängig von Cloud- oder anderen externen Lösungen.

Einfach: Innerhalb weniger Minuten ist die Bedienung des DAGE Assure zu erlernen – „One-Button-Handlings“ und intuitive Touchscreen-Bedienung machen es möglich. Dage Assure ist wartungsfrei und bietet einen störungsfreien 24/7-Betrieb.

Schnell: DAGE Assure ist optimiert für Geschwindigkeit. Der Röntgenscanner zählt Bauteile in Sekundenschnelle, so dass während der Inventur viel Zeit und Manpower gespart werden. Ein einzelnes Gebinde wird innerhalb von 10 Sekunden gezählt, der Quad Count (Zählung von vier Gebinden) innerhalb von 15 Sekunden.

Vertrauen: DAGE Assure validiert die Zählergebnisse sofort und automatisch mittels einer Plausibilitätskontrolle. Eine Zählgenauigkeit von über 99,9% (bei fast allen auf dem Markt erhältlichen Komponenten) garantiert höchste Präzision.

“Wir sind sehr stolz, dass wir erneut einen Award bekommen für besten X-ray Bauteilzähler seiner Klasse. Inzwischen ist es bekannt, dass wir die ersten waren, die diese Technologie entwickelt und den Weg bereitet haben für den kontinuierlichen Fortschritt der automatischen Bauteilzählung“, kommentiert Todd O’Neil, Business Development Manager für DAGE. „Wir arbeiten bereits seit einiger Zeit mit wichtigen Partnern zusammen, die sich mit Lagersystemen von Komponenten und mit ERP und MES Systemen befassen und uns beweisen, dass die permanente Inventur und die präzise Bestandskontrolle entscheidend für den Erfolg eines Elektronikunternehmens ist.“

Der NPI-Award, der 2008 zum ersten Mal verliehen wurde, ist eine jährliche Auslobung für hervorragende Produkte in der elektronischen Baugruppenmontage. Erstklassige Produkte, die auf den besten Beispielen für kreative Fortschritte in der Technologie basieren, werden von einer angesehenen Jury aus Branchenexperten ausgewählt.

Nordson ELECTRONICS SOLUTIONS

bietet seinen Kunden ein breites Produktportfolio, einschließlich Präzisions-Flüssigkeitsdosierung, Plasmabehandlung, selektives Löten sowie Test- und Prüfinspektionen. Bestehend aus acht komplementären Produktmarken – Nordson ASYMTEK, Nordson DAGE, Nordson DIMA, Nordson MARCH, Nordson MATRIX, Nordson SELECT, Nordson SONOSCAN und Nordson YESTECH – ist Nordson ELECTRONICS SOLUTIONS einzigartig positioniert, um seine Kunden mit erstklassigen Präzisionstechnologien, einem leidenschaftlichen Vertriebs- und Support-Team, globaler Reichweite und seriöser Beratungskompetenz zu versorgen.

Über DAGE

DAGE hat im Juli 2019 mit den X-ray Counting Systems seine Produktpallette mit dem preisgekrönten automatischen X-ray Bauteilzähler erweitert, um seine Kunden mit schnellen, exakten Materialbestandskenntnissen zu unterstützen. Mit Hauptsitz in Aylesbury, Großbritannien, produziert und unterstützt DAGE eine komplette Palette preisgekrönter digitaler Röntgenprüfsysteme und Bondtestgeräte für die Leiterplattenbestückungs- und Halbleiterindustrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.nordsondage.com.

Über Nordson Corporation

Die Nordson Corporation (Nasdaq: NDSN) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Präzisions-Dosiergeräten, die Klebstoffe, Dichtungsmittel, Beschichtungen und andere Materialien auf eine breite Palette von Konsum- und Industrieprodukten während des Produktionsprozesses auftragen. Das Unternehmen stellt auch Geräte für die Prüfung und Inspektion von elektronischen Komponenten sowie technologiebasierte Systeme für Aushärtungs- und Oberflächenbehandlungsprozesse her. Nordson hat seinen Hauptsitz in Westlake, Ohio, und verfügt über direkte Niederlassungen und Vertriebspartner in mehr als 30 Ländern.