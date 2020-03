Blick über den Zaun: Vollsperre auf der A 7 bei Rothenburg sorgt für Verkehrschaos bis heute Nachmittag

POL-MFR: (378) Ausgebrannter LKW auf der A 7 – Vollsperre bis in die

Nachmittagsstunden

Rothenburg ob der Tauber (ots) – In den frühen Morgenstunden brannte heute

(18.03.2020) auf der A 7 ein Lkw vollständig aus. Verletzt wurde niemand, aber

die A 7 bleibt in Richtung Ulm mindestens bis in die Nachmittagsstunden

gesperrt.

Gegen 02:00 Uhr touchierte der Lkw eine Baustellen-Betonleitwand zwischen der

Anschlussstelle Wörnitz und dem Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim. Daraufhin

fing der Lkw Feuer und brannte samt Anhänger vollständig aus. Zahlreiche

Feuerwehren aus der Umgegend waren bis in die Morgenstunden mit den

Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Bergungsarbeiten gestalten sich im Baustellenbereich schwierig und da auch

die Fahrbahn durch die Hitze Schaden genommen haben könnte, wird eine

Vollsperrung der A 7 in Richtung Süden bis in den heutigen Nachmittag andauern.

Die Fahrbahnen in Richtung Norden sind frei befahrbar.

Ab der Anschlussstelle Wörnitz wird der Verkehr abgeleitet. Ortskundige sollten

das Gebiet weiträumig umfahren.

Rainer Seebauer/n