Markt Egloffstein richtet einen Einkaufsservice für ältere Einwohner ein

Der Markt Egloffstein richtet einen Einkaufsservice ein Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung hat momentan oberste Priorität. Insbesondere die hinlänglich bekannten Risikogruppen der Senioren, Immungeschwächten und anderweitig erkrankten Personen müssen nun geschützt werden. Diese Personengruppen sollen durch möglichst wenig soziale Kontakte vor einer für sie evtl. kritischen Infektion bewahrt werden. Der erforderliche Kontakt bei Einkäufen würde diese Regel konterkarieren. Aus diesem Grund bietet der Markt Egloffstein ab sofort einen Einkaufsservice für seine Bürgerinnen und Bürger an. Montags, Mittwochs und Freitags können in der Zeit von 08:00 – 10:00 Uhr unter der Telefonnummer 0 91 97 / 69 79 33 Bestellungen über Bedarfe des täglichen Lebens aufgeben. Die Waren werden nach Verfügbarkeit dann im Laufe desselben Tages frei Haus geliefert. Den Service übernehmen Mitarbeiterinnen der momentan geschlossenen Kindertageseinrichtung ELMAR Egloffstein unter Verwendung des gemeindlichen Bürgerbusses. Ausdrücklicher Wert wird darauf gelegt, bei örtlichen Versorgern einzukaufen. Der Markt Egloffstein weist darauf hin, dass die Lebensmittel und Waren bei den jeweiligen zustellenden Personen nur bar bezahlt werden können. „Der Markt Egloffstein will damit einen aktiven und zugleich unbürokratischen Beitrag zum Schutze seiner Bürgerinnen und Bürger leisten, und hofft, dadurch die rasante Ausbreitung des Coronavirus verzögern zu können“, so Bürgermeister Stefan Förtsch, der diesen Service zusammen mit seinen Beschäftigten der Kindertagesstätte entwickelt hat. „Gleichzeitig können freigewordene Personalressourcen im Erzieherinnen- und Kinderpflegerinnenbereich trotz der Schließung der Kindertagesstätte zumindest stundenweise sinnvoll weiterbeschäftigt werden“, so Förtsch weiter.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: Egloffsteiner Bürgermeister Stefan Förtsch informiert über… Sehr geehrte Damen und Herren, wir gehen davon aus, dass Sie in Ihrer morgigen Ausgabe einen "Sonderbericht" über abgesagte Veranstaltungen…

MdB Silke Launert verspricht sich für Bundesmittel für den Erhalt der… Für eine Förderung bei der Sanierung der historischen Freibäder in Egloffstein, Streitberg und Gräfenberg will sich die Bundestagsabgeordnete Dr.…

Egloffstein strahlt in neuem Licht und spart dabei auch noch CO² ein Mit der Umrüstung auf energiesparende LED-Straßenlampen nimmt Egloffstein den nächsten Schritt zu einer umweltfreundlichen Gemeinde und schont gleichzeitig die örtlichen…