Früher schon an später denken: Organisatoren des Scheßlitzer Weihnachtsmarktes suchen Aussteller für 2020

Auch in diesem Jahr findet unser traditioneller Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende statt.

Wir laden Sie deshalb jetzt schon wieder ein, bei uns als Aussteller teilzunehmen. Am Sonntag, 29. November 2020 haben wir von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Rathausplatz geöffnet. Das sind unsere offiziellen Öffnungszeiten. Aufbauen können sie am Samstag oder auch am Sonntagfrüh. Bitte bauen Sie Ihre Stände am Abend dann auch erst um 19.00 Uhr ab.

Zusätzlich zum Verkauf aller Weihnachtsmarktbuden am Sonntag, werden wir uns wieder am Samstag, 28. November 2020 mit einem „Glühweinantrinken“ auf den Weihnachtsmarkt einstimmen. Nach der Vorabendmesse um 18.00 Uhr und anschließender Krippeneröffnung, gibt es am Samstag ab 19.30 Uhr bis ca. 22.00 Uhr weihnachtsmarkttypische Getränke und Essen.

Ein Verkauf von Weihnachtsmarktartikeln ist am Samstagabend nicht vorgesehen.

Das Rahmenprogramm 2020 wird genauso abwechslungsreich wie in den Vorjahren werden. Der günstige Beitrag für die Betreiber bleibt bei 20,– Euro. Nach Ihrer Anmeldung werden wir Sie dann über den genauen Ablauf des Marktes informieren.

Von Samstag auf Sonntag wird dann wiederum ein Sicherheitsdienst für die Objektsicherung sorgen.

Wir würden uns freuen, wenn wir Sie auch 2020 als Aussteller gewinnen können bzw. als Neuaussteller bei uns in Scheßlitz begrüßen dürfen. Bitte geben Sie uns bis zum

Termin: 31. Mai 2020

Mit der beiliegenden Anmeldung Bescheid, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht. Dieses Mal richten Sie Ihre Antwort bitte an vereine@net96.de.

Bei Rückfragen steht Ihnen Sandra Lauth unter der Handynummer 0151/51831990 zur Verfügung.

Wir hoffen auf Ihre positiven Rückmeldungen und freuen uns auf einen schönen Weihnachtsmarkt.

Freundliche Grüße

Reinhold Söder (1. Vorsitzender)