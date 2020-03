Forchheimer MdB Lisa Badum: „Grüne sind bereit für Verantwortung – Starke Frauen und Männer im Team“

Zum Ergebnis der Kommunalwahl vom 16. März erklären die Sprecherinnen des Kreisverbands Forchheim, Barbara Poneleit und MdB Lisa Badum:

„Die Kommunalwahlen haben gezeigt, es war richtig von Grün auf mehr Verantwortung zu setzen. Die Oberbürgermeisterkandidatin und Stimmenkönigin des Stadtrats Annette Prechtel und (28%) in Forchheim, sowie die Bürgermeisterkandidaten Barbara Poneleit in Igensdorf (15,6%) und Andrej Novak (22,5%) in Neunkirchen fuhren alle hervorragende Ergebnisse ein, genießen das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger und gaben dem Ergebnis in den Räten ebenfalls noch einen Schub.

28 Prozent für eine grüne Oberbürgermeisterin in Forchheim ist ein sehr gutes Ergebnis, das sehen wir auch im bayernweiten Vergleich. Natürlich ist es schade, dass das nicht für die Stichwahl gereicht hat, aber das zeigt eben auch, dass gerade in Forchheim das Vertrauen in grüne Politik weiter wächst. Dem zukünftigen Oberbürgermeister muss klar sein, dass er an einer sehr starken FGL im Stadtrat als zweitstärkste Kraft mit 9 Mandaten nicht vorbei regieren kann.

In Neunkirchen sind die Grünen ebenfalls mit 20,2 Prozent zweitstärkste Kraft im Rat geworden. In Igensdorf konnten wir von 2 auf 3 Mandate zulegen, in Weißenohe von 1 auf 3 Sitze steigern, und erstmals in den Gemeinden Hausen mit 2 und Eggolsheim mit 1 Mandat einziehen. Ein großer Erfolg, da sich die Ortsverbände nur wenige Monate vor der Wahl gegründet hatten.

Aber auch in Gemeinden wie Ebermannstadt, bei denen keine grüne Liste zur Wahl stand, sich jedoch ein grüner Ortsverband gegründet hat, zeigt sich dass die Themensetzung vor Ort für Verkehrswende, mehr Artenschutz und Erhalt unserer Heimat, zu einer Verdopplung der Stimmen für den Kreistag geführt hat. Im Kreistag selbst konnten wir uns von 6 auf 11 Mandate steigern, die Bürgerinnen und Bürger stehen klar zu einem lebenswerten Landkreis Forchheim und zu Lebensqualität in der Fränkischen Schweiz statt Straßen und Betonruinen.

Besonders freuen uns die guten Ergebnisse für unsere neuen, jungen Kandidierenden für den Kreistag wie Elisabeth Krause und Jakob Müller. Im Landkreis beweisen wir Grüne, dass wir uns mit zukunftsweisender Politik, mit der Hälfte der Macht für Frauen und auch jungen Menschen an der Spitze etablieren können. Dieses Vertrauen werden wir nutzen und uns für unsere Region und eine grüne Zukunft weiter stark machen.“

