Forchheimer Konzertreihe „Musik & Wort zur Passionszeit“ entfällt

Mit Bedauern teilen die Evang.-Luth. Kirchengemeinde St. Johannis Forchheim und die Kulturbeauftragte der Stadt Forchheim mit, dass die in Kooperation geplante Konzertreihe „Musik & Wort zur Passionszeit“ nach dem erfolgreichen Start am 08. März 2020 wegen der inzwischen geltenden Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt werden muss. Die drei noch ausstehenden Konzerte am 22.03., 29.03. und 05.04.20 entfallen. Ob es Ersatztermine geben wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden. Hier gilt es, die Entwicklungen der kommenden Wochen abzuwarten.

Konzertreihe „Musik & Wort zur Passionszeit“ entfällt