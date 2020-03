Wahlempfehlung der CSU/ÜWG Effeltrich und Gaiganz zur Stichwahl am 29.03.2020

Nach einem engagierten Wahlkampf der CSU/ÜWG-Listenkandidaten und der Bürgermeisterkandidatin Christine Bertholdt (CSU/ÜWG) liegt nun das Wahlergebnis vor. Bertholdt konnte sich leider gegen Kathrin Heimann (DEL) und Peter Lepper (FW) nicht durchsetzen. Und auch bei den Gemeinderatssitzen verlor die CSU/ÜWG-Fraktion ganz knapp einen Sitz. „Für uns ist es vor allem enttäuschend, weil sich viele junge und neue Kandidatinnen und Kandidaten auf der CSU-Liste aufstellen ließen, aber leider nicht die Mehrheit der Wähler überzeugen konnten.“, so wiedergewählter Gemeinderat Johannes Steinert (CSU/ÜWG). Christine Bertholdt konnte allerdings in der Gemeinderatswahl nochmal ordentlich Stimmen zulegen im Vergleich zu 2014. „Ich werde selbstverständlich diese Wahl annehmen und für alle Bürgerinnen und Bürger in Effeltrich weiterhin meine Erfahrung im Gemeinderat einbringen. Wir stehen auch weiterhin hinter unserem Wahlprogramm.“, so Bertholdt.

Für die Stichwahl ist sich die Liste einig. Die gesamte Gruppierung inklusive der gewählten Gemeinderäte Christine Bertholdt, Oswald Werner, Johannes Steinert und Rudolf Wagner stehen geschlossen hinter dem Kandidaten der Freien Wähler Peter Lepper. „Wir sprechen hierzu eine klare Wahlempfehlung aus. Gemeinsam wollen wir für Effeltrich und Gaiganz das Beste erreichen.“, so Bertholdt. „Nichtwählen aus Enttäuschung wäre der falsche Weg. Wir hoffen, dass die Wahlbeteiligung hoch bleibt und viele Wählerinnen und Wähler Peter Lepper unterstützen“, so Johannes Steinert. Vor allem seine Bürgernähe, Strukturiertheit und Offenheit machen ihn zum Favoriten in der Fraktion. Die Stichwahl wird aufgrund der Corona-Krise ausschließlich als Briefwahl durchgeführt. Das Ergebnis wird am 29.03.2020 bekannt gegeben.