Stadtwerke Forchheim schließen Kundencenter ab dem 17. März

Forchheim, 16.03.2020: Die Stadtwerke Forchheim geben bekannt, dass die Kundencenter in der Haidfeldstraße 8 und in der Hauptstraße 54 ab dem 17.03.2020 für den allgemeinen Kundenkontakt geschlossen sind. Telefonische Voranmeldung Die Stadtwerke Forchheim weisen darauf hin, dass der normale Arbeitsbetrieb aufrechterhalten wird. Als lokaler Versorger sehen sie sich in der Verantwortung, das gesundheitliche Risiko für Kunden und Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Barzahler können ihre Rechnungen nach telefonischer Voranmeldung unter der 09191 613 240 erledigen. Der Zutritt für Kunden erfolgt einzeln. Selbstverständlich können sich Bürgerinnen und Bürger an die allgemeine Service-Nummer: 09191 613-0 wenden. Auch per E-Mail stehen die Kundenberater gern zur Verfügung: kundenservice@stadtwerkeforchheim.de



Den Störungsdienst erreichen Sie wie gewohnt unter folgenden Rufnummern: Strom: 09191/613 – 100 Gas/Wasser: 09191/613 – 200 Abwasser: 09191/613 – 250 Telekommunikation: 09191/613 – 345