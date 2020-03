Blick über den Zaun: Maßnahmen der Stadt Erlangen gegen die Corona-Virus-Ausbreitung

Das für Fragen rund um die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus geschaltete Bürgertelefon der Stadt Erlangen (09131 866 866) ist auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag erreichbar. Von jeweils 8:30 bis 16:00 Uhr geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Auskunft zu allen die Stadtverwaltung betreffenden Maßnahmen und Entscheidungen. Hier erfolgt aber keine medizinische Beratung. Wer glaubt, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben und erkrankt ist, wendet sich bitte zunächst telefonisch an seinen Hausarzt oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117). Alle wichtigen Informationen sind, teilweise auch in mehreren Fremdsprachen, im Internet unter www.erlangen.de/corona abrufbar.

Der Parteiverkehr im Rathaus sowie den städtischen Dienstgebäuden wird bis auf Weiteres eingeschränkt. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, Erledigungen in den Ämtern auf dringende Angelegenheiten zu reduzieren. Das Bürgeramt hat am Mittwoch, 18. März, zur Nachbereitung der Kommunalwahlen ganztägig geschlossen. Trauungen können nach derzeitigem Stand in verkleinerter Personenzahl in den Trauräumen stattfinden.