Basketball: Regionalliga Südost beendet vorzeitig Saison – Breitengüßbach wird Zweiter

Die Spielzeit 2019/2020 in der Regionalliga Südost wurde nach einer Telefonkonferenz mit allen beteiligten Vereinen am Freitagnachmittag und nach der im Anschluss stattfindenden Sportausschusssitzung für beendet erklärt. Sofern noch nicht geschehen sind damit alle Spiele abgesagt und abgesetzt. Die Tabellen werden mit Stand vom 13.03.2020 eingefroren. Reglungen über die Zusammensetzung der Ligen für die Saison 2020/2021 (Aufsteiger/Absteiger) werden zu einem späteren Zeitpunkt in den Gremien diskutiert und festgelegt.

Die letzten vier Spiele in Herzogenaurach, gegen die Hellenen, in Rosenheim und das Derby zum Saisonabschluss gegen den TTL Bamberg sind abgesagt worden und werden auch nicht mehr nachgeholt. Damit wird der TSV Tröster Breitengüßbach mit 16 Siegen und sechs Niederlagen hinter dem Tabellenführer Ansbach starker Zweiter.

Das Bayernpokal Top 4, welches am 05.04.2020 in der Hans-Jung-Halle stattgefunden hätte, wurde abgesagt. Das Turnier mit den beiden Halbfinals und dem Finale an einem Tag wird laut Robert Daumann, Ressortleiter Sport beim bayerischen Basketballverband, vor Beginn der kommenden Spielzeit im September nachgeholt. Die teilnehmenden Mannschaften sind Jahn München (Byl), DJK SB München (2. Regio), TV Goldbach (2.Regio) und Gastgeber TSV Tröster Breitengüßbach.

Die Bayernliga wird sich wohl der RLSO anschließen die Saison vorzeitig zu beenden und die restlichen Partien absagen. Die finale Entscheidung steht allerdings noch aus

Auch die südostdeutsche Meisterschaft in der Ü35 wurde abgesagt und wird eventuell im Oktober nachgeholt.

Wie es mit der bayerischen Meisterschaft in der U20 aussieht, ist noch nicht bekannt.

Auch über den weiteren Saisonverlauf mit den Spielen im Bezirk von der U8 bis zur Bezirksliga Herren ist noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden.

Der Sport rückt in diesen Tagen allerdings erst einmal in den Hintergrund. Die Verantwortlichen im Verein haben entschieden, dass der komplette Sport- und Spielbetrieb in allen Abteilungen vorerst eingestellt wird.

Wir hoffen, dass ihr alle diese schwierige Zeit gut übersteht und wir uns bald wiedersehen!

Bleibt gesund!