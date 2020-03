Andreas Schwarz setzt Zeichen: Ab sofort möglichst Home-Office

Andreas Schwarz kann sich über den Einzug in die Stichwahl nicht wirklich freuen und unterstreicht: „Das Wahlergebnis Landrat2020 ist ein deutliches Zeichen – die Mehrheit wünscht einen anderen Politikstil und so steht es am 29. März 0 zu 0. Ich würde gerne die Verantwortung als Landrat ab 01. Mai 2020 übernehmen: Erfahren. Ehrlich. Das ist jetzt aber absolute Nebensache.“

„Jetzt gilt es über parteipolitische Grenzen hinweg zu verdeutlichen: Kommunalwahl heißt Persönlichkeitswahl, wir halten zusammen. Mit sofortiger Wirkung stelle ich die Wahlaktionen ein, stelle mein Bundestagsbüro als auch das Büro der SPD Bamberg-Forchheim auf Home-Office soweit möglich bzw. zur Unterstützung zur Bewältigung der Krise um.“

Verantwortung im Kleinen übernehmen heißt für Andreas Schwarz: Gebuchte Anzeigen werden noch geschaltet (verlässlich), auf Flyerdruck, Verteilung, Bannerdruck, weitere Briefe wird verzichtet. Die Gelder werden entsprechend an die Stiftung „Helfen tut gut!“ von Altlandrat und Stiftungsgründer Dr. Günther Denzler überwiesen. „Wir haben eine besondere Situation, für welche wir nichts können, gemeinsam zu meistern. Der Landkreis wird stärker aus dieser Situation herausgehen als er heute ist. Dazu werde ich meinen Beitrag leisten. Erreichbar bin ich: 0160 4797150 oder 0951 51929400, an Sitzungen nehme ich nicht mehr teil, sondern nütze die Technik. Wir sollten unsere sozialen Kontakte auf das Notwendigste reduzieren. Ich möchte Vorbild sein. Mein größter Dank gilt den Leuten, welche nunmehr unser System am Laufen halten. Kurzum: Halten wir Abstand und bleiben dadurch näher zusammen!“