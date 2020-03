OB-Wahl in Forchheim: Uwe Kirschstein in der Stichwahl gegen Udo Schönfelder

Die Forchheimer SPD blickt zuversichtlich auf die in zwei Wochen stattfindende Stichwahl zum Amt des Oberbürgermeisters. Ortsvorsitzender Michael Hartmann kommentiert wie folgt: „Die Wählerinnen und Wähler haben mit ihren Stimmen die unaufgeregte und zukunftsweisende Art unseres Oberbürgermeisters gewürdigt. In der Konstellation mit drei Kandidat*innen war eine Stichwahl vorauszusehen vorauszusehen – wir sind sehr positiv gestimmt, was den Ausgang der Stichwahl am 29.03.2020 angeht.“

Uwe Kirschstein selbst kommentiert den Wahlausgang folgendermaßen:

„Ich habe in den letzten 4 Jahren alles dafür gegeben, dass sich Forchheim positiv weiterentwickelt, dass wir Themen zu Ende denken und gemeinsam neue Ideen entwickeln und umsetzen. Diese Arbeit für unsere Lieblingsstadt will ich gerne fortsetzen.

Für mich gilt es nun, in den nächsten 2 Wochen alle Wählerinnen und Wähler davon zu überzeugen, mir ihre Stimme zu geben. Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob sie die erfolgreiche Arbeit der letzten vier Jahre fortzuführen wollen, oder ob sie zu den Zeiten davor zurückkehren möchten, in denen die Zugehörigkeit zu gewissen Kreisen und der Geburtsort wichtiger sind, als sachliche Argumente. Mein Mitbewerber sitzt seit 1996 im Stadtrat, und zwar in der Fraktion, die zusammen mit all ihren Satellitengruppierungen die Mehrheit hält. Trotzdem hat ihn das nicht davon abgehalten, im Wahlkampf ununterbrochen darauf hinzuweisen, was man alles anders hätte machen sollen und was alles verschlafen wurde. Da darf man sich schon mit einem gewissen Erstaunen fragen, warum Vieles nicht lange umgesetzt ist und warum heute noch permanent Dinge angeführt werden, die bereits in der Zeit vor 2016 im Argen lagen.

Ich lade jedenfalls alle Wählerinnen und Wähler dazu ein, mit mir zusammen den eingeschlagenen Weg der Erneuerung weiter zu gehen. Ich möchte keinen Rückschritt in längst vergessene Zeiten, sondern den Weg gemeinsam weiter mutig nach vorne gehen und unsere schöne Stadt weiter positiv verändern.“

Sein Dank gehe auch an die unterlegene Kandidatin Annette Prechtel. „Wir haben die letzten Wochen und Monate beharrlich miteinander gefochten, aber immer mit dem gemeinsamen Ziel, Gutes für Forchheim zu tun. Dafür möchte ich Annette ganz herzlich danken.

Ich wünsche mir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Stadtrat über alle Parteigrenzen hinweg, denn Politik für Forchheim soll den Menschen dienen und nicht parteipolitische Überzeugungen ausdrücken.“, erklärt Uwe Kirschstein.