Franken: Bahn über die aktuelle Betriebslage in Bayern in Folge des Corona-Virus

An dieser Stelle informiert die DB Pressestelle München über die aktuelle Betriebslage der Bahn in Bayern in Folge des Corona-Virus

ab sofort wird neben dem zentralen News-Blog der Deutschen Bahn (https://www.deutschebahn.com/de/presse/pressestart_zentrales_uebersicht/Presse-Blog-zur-aktuellen-Lage-Coronavirus-und-Bahnverkehr-4966788) auch die Pressestelle in München über regionale Auswirkungen des Corona-Virus auf den Bahnverkehr in Bayern in einem News-Blog (https://www.deutschebahn.com/pr-muenchen-de/aktuell/presseinformationen/DB-Presse-Blog-Bayern-Aktuelle-Lage-Bahnverkehr-5030826) berichten. Aktuelle betriebliche Informationen zum Zugverkehr finden Sie in bewährter Weise unter www.bahn.de, über den Streckenagenten von DB Regio (www.bahn.de/streckenagent) sowie alle anderen digitalen Fahrplanmedien. Grundsätzlich empfehlen wir allen Reisenden vor Antritt der Fahrt auf www.bahn.de oder über den DB-Navigator sich über ihre Reiseverbindung zu informieren.