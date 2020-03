Der Forchheimer Stadt- und Landratskandidat Reiner Büttner (SPD) hat seine Stimme in seinem Wahllokal in Buckenhofen bereits abgegeben und ermuntert die Bürgerinnen und Bürger: „Wählen gehen und damit die Kommunalpolitik in den nächsten sechs Jahren in Stadt und Landkreis Forchheim mitgestalten“, so Büttner.

