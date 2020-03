Ausstellung in Baiersdorf: „Kontri – zwischen Musik und Tusche“

Kontri – zwischen Musik und Tusche

„Es ist ein Ventil.“ So beschreibt der Musiker und Zeichenkünstler Adrian Kontri seine Werke. Etwas dystopisch, etwas zwischen Leben und Tod und den Gefühlen, die einen im Alltag begleiten.

„Zu jedem meiner Werke gibt es 1-2 Songs. Die habe ich gehört – Das, was mich beschäftigt hat, habe ich dann statt eine Wand zu zertrümmern Stück für Stück durch Tusche, Kohle und andere Mittel auf’s Papier gebracht.“

Was dabei entstand, sind über 50 Werke, alle in ihrem ganz eigenen Stil, mit ihrer eigenen Geschichte und einer schönen Melodie auf dem Papier.

Vernissage: 17.04.2020 um 17:00 Uhr

Finissage: 24.04.2020 um 17:00 Uhr

Dazwischen jeden Tag von 17:00 Uhr bis 19:30 Uhr geöffnet.

Kulturscheune Baiersdorf, Am Friedhof 2, 91083 Baiersdorf



Kopien der Bilder kann man vor Ort erwerben – und auch Auftragsarbeiten werden angenommen.

Am 17.4 und am 24.4 ist der Künstler selbst vor Ort und beantwortet Fragen zu den einzelnen Bildern.