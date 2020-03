Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz bittet von Besuchen an den Krankenbetten abzusehen

Die Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz gGmbH bittet darum von Besuchen an den Krankenbetten an den Standorten Forchheim und Ebermannstadt abzusehen. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Patienten, Besucher, aber auch des Personals. Besuche sollen nur noch in Ausnahmefällen möglich sein.

Außerdem fällt die Informationsveranstaltung „Ausbildung zur Pflegefachfrau/-mann“ in der Klinik in Ebermannstadt, am Montag, 16.03.2020, 19.00 Uhr, leider aus.