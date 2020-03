Handwerkskammer Oberfranken verschiebt alle Kurse, Lehrgänge und Prüfungen

Regelung betrifft die Überbetriebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU), alle Fortbildungen und Meisterschulen – Gültig bis zum Ende der bayerischen Osterferien

Bayreuth/Oberfranken. Die Handwerkskammer für Oberfranken verschiebt alle ab Montag, 16. März 2020, geplanten Maßnahmen der Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung (ÜLU), alle Fortbildungslehrgänge, Meisterschulen und alle Prüfungen auf unbestimmte Zeit. Diese Regelung, der sich alle bayerischen Handwerkskammern angeschlossen haben, gilt vorerst bis zum Ende der bayerischen Osterferien. Damit reagiert die Handwerkskammer auf die Entscheidung des Freistaats Bayern, alle Schulen, Kindergärten und Krippen bis zum Ende der Osterferien in Bayern zu schließen.

Ministerpräsident Markus Söder hatte die Schließung aller Schulen am heutigen Freitagmorgen angeordnet. Die Schließung betrifft alle Schulen in Bayern über alle Schularten hinweg und damit auch die Berufsschulen. „In diesem Fall sind die Vorgaben der bayerischen Staatsregierung auch für unsere Angebote der beruflichen Ausbildung und in der Weiterbildung natürlich bindend“, machte HWK-Hauptgeschäftsführer Thomas Koller deutlich. „Als Kammer tragen wir zudem das Ziel des Ministerpräsidenten, die Infektionsketten zu unterbrechen und damit die Verbreitung des Virus möglichst zu verlangsamen, zu 100 Prozent mit.“

Konkret heißt dies, dass die Berufsbildungs- und Technologienzentren der Handwerkskammer in Bayreuth, in Hof, in Bamberg und Coburg ebenso wie alle weiteren Standorte der HWK und der IFGO GmbH für alle Kurse und Lehrgänge geschlossen bleiben. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist der Zutritt untersagt.

Hauptgeschäftsführer Thomas Koller war in München Teilnehmer beim Gespräch der bayerischen Wirtschaft mit Ministerpräsident Markus Söder, in dem unter anderem die Folgen der Corona-Krise für die bayerische Wirtschaft und damit auch für das oberfränkische Handwerk thematisiert werden. Dazu hat er eine erste Einschätzung dabei, inwieweit die Corona-Krise bereits Auswirkungen auf das Handwerk in Oberfranken hat. Zu den konkreten Hilfen, die der Ministerpräsident zugesagt hat, informieren wir gesondert.

Die Handwerkskammer informiert über alle aktuellen Entwicklungen rund um die Corona-Krise auf der Webseite unter www.hwk-oberfranken.de/corona