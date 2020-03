EILMELDUNG – Bayern schließt am Montag alle Schulen und KiTas: 5 Wochen kein Unterricht und keine Betreuung

Die Staatsregierung in München hat entschieden: „Corona-Zwangsferien in Bayern“: Der Freistaat sperrt alle Schulen und Kindertagesstätten zu, um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Die Regelung gilt vom kommenden Montag an. Alle Einrichtungen bleiben bis zu den Osterferien geschlossen. Während dieser Zeit wird kein Kind in der Schule betreut. Die Osterferien beginnen am 04. April und enden am 19. April. Gleiches auch für die KiTas. Auch sie bleiben bis 03. April geschlossen. Einheitliche Regelungen in den Ferien gibt es nicht. Jede Einrichtung und jeder Träger entscheidet selbst über Schließzeiten.