Pressemitteilung der SPD Forchheim

Liebe Mitbürger*innen,

Ihre Gesundheit liegt uns sehr am Herzen. Wir alle müssen uns verantwortungsvoll verhalten, um die Ausbreitung des Virus Convid-19 zu verlangsamen, so dass unser Gesundheitssystem funktionsfähig bleibt.

In 3 Tagen wählen Sie unseren Oberbürgermeister, unseren Landrat und unsere Stadt- und Kreisräte. Wenngleich viele Veranstaltungen verschoben werden, von Ihrem Wahlrecht können Sie nur an diesem Sonntag Gebrauch machen – und sollten das auch tun!

Sie können jetzt noch bei der Stadt Forchheim Ihre Briefwahlunterlagen bekommen. Wenn Sie also am Sonntag nicht ins Wahllokal gehen wollen, dann nutzen Sie bitte diese Möglichkeit. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.wiesentbote.de/2020/03/12/stadt-forchheim-informiert-schutzmassnahmen-in-wahllokalen/

Natürlich möchten wir für diese Wahl gerne um Ihre Stimmen werben, dabei aber eben auch verantwortungsvoll handeln. Wir haben bis zur Wahl keine Großveranstaltungen geplant. Der Stammtisch auf dem Schindler-Keller am 12.03., unser Infostand in der Fußgängerzone am Samstag Vormittag, sowie unsere Kneipentour am Samstag Abend werden stattfinden, wir werden dabei aber besonders umsichtig mit den Hygiene-Regeln umgehen.

Heute ist Interaktion ja auch digital ganz einfach – treten Sie gerne jederzeit mit uns in Kontakt, wenn Sie uns verständlicherweise nicht persönlich treffen können oder mögen. Per Facebook oder Instagram und gerne auch per Telefon oder E-Mail.

Alle Informationen zur Liste 5 – SPD für den Stadtrat finden Sie unter www.spd-fo.de, Informationen zur Kreistagswahl unter www.spdforchheim.de.

Bitte wählen Sie Uwe Kirschstein zum Oberbürgermeister und Reiner Büttner zum Landrat.

Bitte bleiben Sie gesund – auf bald!