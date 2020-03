Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 12.03.2020

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

12-Jähriger beim Ladendiebstahl ertappt

BAMBERG. Als Mittwochfrüh ein 12-Jähriger ein Drogeriegeschäft in der Bamberger Innenstadt verlassen wollte, schlug die Alarmanlage an. Eine Verkäuferin verfolgte den Minderjährigen und konnte ihn am Maximiliansplatz stellen. Wie sich beim Eintreffen einer Polizeistreife herausstellte, hatte der Schüler eine Flasche Parfum für knapp 94 Euro gestohlen.

Unbekannter schlägt Fenster an Audi ein

BAMBERG. An einem schwarzen Audi A5 wurde zwischen Montag, 09.03.2020, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 08.00 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz in der Pödeldorfer Straße ein Fenster eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde zwar nichts gestohlen, der angerichtete Sachschaden beläuft sich allerdings auf etwa 2000 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Unfallfluchten

BAMBERG. In der Kloster-Banz-Straße wurde zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 06.50 Uhr, die hintere linke Autotüre eines dort geparkten schwarzen Ford Focus angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ an dem Wagen Sachschaden von etwa 1000 Euro und machte sich anschließend aus dem Staub.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Am Mittwochabend kurz vor 18.00 Uhr ereignete sich in der Memmelsdorfer Straße ein schadensträchtiger Verkehrsunfall. Eine BMW-Fahrerin wollte dort ihren Pkw wenden und setzte ihren Wagen deshalb zurück, was ein Motorradfahrer zu spät erkannte und auf das Heck auffuhr. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 25.000 Euro beziffert.

BAMBERG. Donnerstagfrüh kurz vor 01.00 Uhr kam eine BMW-Fahrerin beim Abbiegen von der Kapuzinerstraße in die Innere Löwenstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Die Frau fuhr zunächst über einen Bordstein, bevor sie an der Hauswand eines Anwesens landete. Die 21-jährige Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Der BMW war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Hecken abgeschnitten und entwendet

NEUHAUS. Von einem außerhalb der Ortschaft in der Flur-Nr. 1799/1 gelegenen Gartengrundstück entwendete ein Unbekannter 20 etwa 1,60 m große Hecken, nachdem diese am Hauptstamm abgeschnitten wurden. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 15. und 29. Februar. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Wer hat verdächtige Personen beobachtet und kann der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, Hinweise zur Klärung des Diebstahls geben?

Mit 1,66 Promille in den Graben gefahren

STRULLENDORF. Mit 1,66 Promille setzte sich am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, ein 55-jähriger Mann hinter das Steuer seines Pkw, Opel Astra, und kam auf der Staatsstraße aufgrund der erheblichen Alkoholisierung von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben blieb das Fahrzeug liegen. Der Mann wurde unverletzt zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht; seinen Führerschein beschlagnahmte die Polizei sofort. Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.

Streifvorgang im Gegenverkehr

OBERNEUSES. Zu einem Verkehrsunfall mit ca. 4.000 Euro kam es am Mittwochnachmittag, gegen 13.20 Uhr, auf der Staatsstraße zwischen Schönbrunn und Oberneuses. Im Begegnungsverkehr streiften sich ein Schulbus und ein Kleintransporter, da offensichtlich das Rechtsfahrgebot nicht beachtet wurde. Glücklicherweise blieben die Fahrzeugführer unverletzt.

Defekte Außensteckdose als Brandursache

BURGEBRACH. Offensichtlich ein Defekt in der Außensteckdose dürfte am Donnerstag, gegen 01.20 Uhr, den Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Ampferbacher Straße ausgelöst haben. Das Feuer konnte durch Anwohner abgelöscht werden. Geschmolzenes Plastik der Balkonmöbel tropfte auch auf einen im Erdgeschoß befindlichen Balkon, so dass der insgesamt entstandene Schaden mit ca. 10.200 Euro beziffert wird.

Altes Versicherungskennzeichen am Mofa

OBERHAID. Weil er an seinem Mofa immer noch ein bereits seit 1. März ungültiges grünes Versicherungskennzeichen angebracht hatte, wurde am Mittwochnachmittag einem 57-jährigen Mann die Weiterfahrt in der Grabenseestraße untersagt. Er muss sich nun wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Polizeipräsidium Oberfranken – Landkreis Bamberg

Einbrecher gingen leer aus

STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. Wahrscheinlich ohne Beute suchten bislang unbekannte Einbrecher am Mittwochabend bei einem Einfamilienhaus das Weite. Die Bamberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher, im Zeitraum von zirka 16 Uhr, bis gegen 22.30 Uhr, über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Anwesen in der Straße „Kellerberg“. Dabei richteten sie einen Sachschaden von zirka 500 Euro an. Anschließend durchsuchten die Täter die Zimmer nach Wertsachen, entwendeten dabei aber offensichtlich nichts. Unbemerkt gelang ihnen dann die Flucht.

Zeugen, die am Mittwoch, insbesondere in der Zeit von etwa 16 Uhr, bis zirka 22.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Straße „Kellerberg“ gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Sonstiges

Weilersbach. Am Mittwochvormittag wurde ein 40-Tonner Sattelzug auf den Weilersbacher Parkplätzen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der portugiesische Fahrer mit seinem ‚Brummi‘ auf der B 470 mit zirka 90 km/h bei zulässigen 60 km/h unterwegs war. Nach Erhebung einer Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Euro-Bereich durfte der 38-jährige Kraftfahrer seine Fahrt fortsetzen.

Polizeiinspektion Forchheim

– keine Vorfälle –