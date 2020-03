Erste LEADER-geförderte Kulturinventartafel im Landkreis Bamberg

Landrat Johann Kalb stellt zusammen mit Bürgermeister Kötzner die erste LEADER-geförderte Kulturinventartafel innerhalb des Landkreises Bamberg auf

Im Rahmen des LEADER-Kooperationsprojektes „Wanderleitsystem Fränkische Schweiz“ sollen den Wanderern bis 2023 neben der vielfältigen Kulturlandschaft auch geschichtliche und bauliche Besonderheiten im Landkreis Bamberg näher gebracht werden. Hierfür errichten der Landkreis Bamberg unter der Projektträgerschaft des Landkreises Forchheim und den Partnerlandkreisen Lichtenfels, Bayreuth und Kulmbach rund 180 der sog. Kulturinventartafeln, 50 alleine innerhalb des Landkreises Bamberg. Den Auftakt hier bildete die Aufstellung der ersten Kulturinventartafel am ehemaligen Zisterzienserinnenkloster Schlüsselau (Gemeinde Frensdorf). Vor der einmaligen Kulisse der unter dem Bamberg Fürstbischof Johann Philipp von Gebsattel wiederaufgebauten Anlage versammelten sich aus diesem Anlass Landrat Johann Kalb, der Frensdorfer Bürgermeister Kötzner, die Autorin der Tafel und Kreisheimatpflegerin Annette Schäfer. Von Seiten der für die LEADER-Förderung zuständigen Lokalen Aktionsgruppen waren Jochen Strauß und Alexandra Baier zusammen mit Anton Eckert (Forchheim) vor Ort. 1280 von den Edelfreien von Schlüsselberg als Hauskloster mit Familiengrablege gegründet und mit adeligen Zisterzienserinnen belegt, ist die Anlage heute u.a. eine wichtige Etappen am fränkischen Jakobsweg und fortan auch am sog. Kulturerlebnisweg „Fränkische Schweiz“, der rund 4.200 km an neu digitalisierten Wegen umspannen wird.

Der 350 Seelen große Ortsteil markiert aber nicht nur den westlichsten Punkt innerhalb des Projektgebietes, das sich vom Mainbogen im Norden, über die Linie Bayreuth-Gräfenberg im Osten bis nach Erlangen im Süden erstreckt. Mit den Edelfreien von Schlüsselberg ist auch ein unmittelbarer Anknüpfungspunkt zum Kerngebiet der Fränkischen Schweiz gegeben, wo das Geschlecht reicht begütert war. Dieser Aspekt liegt Eckert sehr am Herzen, und Landrat Johann Kalb freut sich über die Bürgerfreundlichkeit und den Erholungsfaktor dieses Wanderwegeprojekts. An den Gesamtkosten in Höhe von 1.260.000 Mio. Euro beteiligt sich der Landkreis Bamberg bzw. die LAG Region Bamberg daher mit 19.500 Euro. Dass das Geld gut angelegt ist, zeigt auch die Idee einzelne Schilder als Rettungspunkte anzulegen, womit bei Unfällen ein schnelles Auffinden von verletzten Personen gewährleistet ist. Hinzu kommt die hohe Benutzerfreundlichkeit: So ermöglicht das zukünftige routingfähige Wegeportal dem Wanderer eine digitale Planung. D.h. er kann sich seine Tour hinsichtlich sportlichem Anspruch, Wegequalität und landschaftlicher Attraktivität selbst zusammenstellen und optimieren. Höhenprofil, Länge und Wegebeschaffenheit werden damit auf Knopfdruck für die individuelle Auswahl zusammengestellt, ausgedruckt und im GPS-Format zur Verfügung gestellt. Außerdem sollen Wegeverlegungen und -sperrungen abrufbar sein. Innerhalb des Landkreises Forchheim ist dieser Service bereits nutzbar unter: www.kulturerlebnis.info. Die Gesamtprojektlaufzeit ist 2016-2022.