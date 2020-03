Altfett und Speiseöl entsorgen in Bayreuth

Am Wertstoffhof Bayreuth in der Drossenfelder Straße 4 können ab sofort Bürgerinnen und Bürger kostenlos ihr Altfett und Speiseöl entsorgen. Angenommen werden unter anderem Butter, Margarine, Speiseöle, Frittier- und Bratfette, Pflanzenöle oder Öle von eingelegten Konserven. Wird altes Fett fälschlicherweise über Spülbecken oder die Toilette entsorgt, führt dies häufig zu Ablagerungen und Schäden in der eigenen Hausentwässerung. Schlimmstenfalls verstopft die Abwasserleitung und muss durch Fachfirmen gereinigt werden. Deshalb gibt es ab sofort die Möglichkeit Altfett am Wertstoffhof zu entsorgen. Aus dem gesammelten Fett entsteht Biodiesel mit hoher CO 2 -Einsparung. Für weitere Fragen steht die Abfallberatung der Stadt Bayreuth, Telefon 0921 251848, zur Verfügung. Infos gibt’s auch im Internet unter www.abfallberatung.bayreuth.de