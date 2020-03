Veranstaltungsabsagen im Markt Eggolsheim

Auf Grund der aktuellen Lage bezüglich der Coronavirus-Pandemie und der deutlichen Empfehlungen seitens der zuständigen Gesundheitsbehörden müssen folgende Veranstaltungen des Marktes Eggolsheim leider abgesagt werden.

WAHLPARTY AM SONNTAG, DEN 15.03.2020 AB 18.00 UHR IN DER EGGERBACH-HALLE

Die Wahlhandlung sowie die zentrale Auszählung in der Eggerbach-Halle bleiben öffentlich zugänglich, jedoch sollte jeder Bürger bei einem etwaigen Besuch im Wahl- oder Auszählungslokal verantwortungsvoll handeln und die empfohlene Gesundheitsetikette wahren. Die aktuellen Wahlergebnisse der Kommunalwahl können am Wahltag ab ca. 18.30 Uhr auch im Internet unter www.eggolsheim.de/wahlen abgerufen werden. Die Daten werden ständig aktualisiert.

OSTERMARKT EGGOLSHEIM AM 28./29.03.2020 AM GEMEINDEZENTRUM

Alle Bürger, die für die Osterverlosung im Rahmen des Ostermarktes bereits Lose gekauft haben, erhalten ihr Geld bei der Kasse des Marktes Eggolsheim (Rathaus, Zimmer-Nr. 10, Hauptstr. 27, 91330 Eggolsheim, Tel. 09545/444-133 bzw. -134) zurück.

KINDERKULTURVERANSTALTUNG

„KUNO KNALLFROSCH“ AM 05.04.2020 IN DER EGGERBACH-HALLE

Das Geld für bereits gekaufte Karten erhalten Sie in der Kasse des Marktes Eggolsheim (Rathaus, Zimmer-Nr. 10, Hauptstr. 27, 91330 Eggolsheim, Tel. 09545/444-133 bzw. -134) zurück.

Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese Maßnahmen!