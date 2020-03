Stadtwerke Bamberg: Rekordbilanz nach erster Woche kostenlosem Park-and-Ride

Seit dem Start des kostenlosen P+R-Angebots Anfang März haben 50 Prozent mehr Autofahrer die beiden P+R-Anlagen am Heinrichsdamm und an der Kronacher Straße angesteuert als bisher: Wurden im Februar noch 2.740 Autos pro Woche gezählt, nutzten in der ersten Märzwoche bereits über 4.100 Autofahrer das kostenlose Angebot der Stadtwerke: „Das sind fast 1.400 Autos mehr, die jetzt am Stadtrand parken statt in der Innenstadt Staus, Lärm und Dreck zu erzeugen“, so Geschäftsführer Dr. Michael Fiedeldey.

Der Parkplatz an der Kronacher Straße hat 400 Stellplätze, die Anlage am alten Plärrer am Heinrichsdamm ist mit 800 Stellplätzen doppelt so groß. „Damit sind wir auf den Zustrom vorbereitet, auf beiden P+RAnlagen sind jeden Tag noch genügend Parkplätze frei“, sagt Fiedeldey. Am Heinrichsdamm haben in der vergangenen Woche 3.060 Autofahrer geparkt – zuvor waren es 2.152 (plus 42 Prozent). Noch deutlicher fällt die Bilanz auf dem P+R-Parkplatz an der Kronacher Straße aus: Wo sonst wöchentlich nur 588 Fahrzeuge parkten, hat sich die Auslastung in der ersten Märzwoche um 80 Prozent auf 1.054 Fahrzeuge gesteigert.