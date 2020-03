„Galileo“ berichtet über Arbeit der Gesundheitsbehörden Bamberg

Einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Gesundheitsbehörden für Stadt und Landkreis Bamberg gibt am Donnerstag, 12. März, ab 19.05 Uhr das Wissensmagazin „Galileo“. Ein TV-Team begleitete am Mittwoch die Sitzung des Krisenstabes und der Koordinierungsgruppe „Corona-Virus“. Es wird über die Arbeit der Mitarbeiter der Hotline – dort gehen täglich bis zu 300 Anrufe ein – ebenso wie des medizinischen Personals des Fachbereiches Gesundheitswesen berichten. Auch die Tätigkeit in der Anlaufstelle für Corona-Tests im ehemaligen Netto-Markt in Scheßlitz wird Bestandteil des Beitrages sein. Dort wurden am Mittwoch rund fünf Dutzend Abstriche gemacht.