FDP / Bürgerforum Ebermannstadt besucht Flugplatz Burg Feuerstein (EDQE)

Die Bürgermeisterkandidatin Antje Müller vom FDP / Bürgerforum Ebermannstadt besuchte heute mit MdL Sebastian Körber und einigen Stadtrats- und Kreistagskandidaten *innen den Flugplatz auf dem Feuerstein.

Der Geschäftsführer des Flugplatzes Herr Peter Kügel begrüßte die Anwesenden und informierte über die Geschichte und die Probleme des Flugplatzes.

So gibt es die Fränkische Fliegerschule und den Flugplatz Burg Feuerstein bereits seit 1952. Auf 510 Meter Höhe gelegen, zählt er zu den schönsten und beliebtesten Plätzen in Deutschland. Er bietet eine knapp 1000 Meter lange Asphaltbahn, zwei Graslandestreifen für Segelflugzeuge und asphaltierte Zurollwege. Jedes Jahr starten und landen am Feuerstein fast 30.000 mal Motorflugzeuge, Motorsegler, UL-Flugzeuge und Segelflugzeuge.

Viele Gebäude stammen aus den 60iger Jahren und sind nun natürlich, trotz ständiger Pflege, in die Jahre gekommen. So stehen beispielsweise Dacherneuerungen dringend an.

Fünf Personen in Festanstellung halten derzeit den Flugbetrieb aufrecht, da Flugplätze einer sogenannten Betriebspflicht unterliegen, d.h. sie sind in den Unterlagen für Piloten als feste Punkte für Landungen und auch für das Betanken der Flugzeuge gelistet.

Ein Hauptproblem stellt derzeit die Wasserversorgung des Flugplatzes und der dazugehörenden Gastronomie da. Bisher bezieht man das Frischwasser aus einem eigenen siebzig Meter tiefen Brunnen, der aber in den letzten Jahren immer weniger Wasser liefert.

Eine Möglichkeit wäre es, den Brunnen tiefer zu bohren oder an die Wasserversorgung der Stadt Ebermannstadt anzuschließen.

Erste Gespräche bezüglich der Unterstützung durch die Stadt Ebermannstadt und den Landkreis fanden schon statt aber Unterstützung war bis dato nicht zu erkennen.

Der Flugplatz Feuerstein ist ein „Landeszentrum mit Bundesnutzung“ hier werden Sportpiloten aus ganz Deutschland und sogar Europa ausgebildet. In diesem Jahr findet die Deutsche Meisterschaft der Junioren im Segelflug statt, 75 Flugzeuge sind dafür bereits gemeldet.

Arbeitsplätze, Freizeitwert , Touristische Attraktivität, Bekanntheitsgrad in der Fliegerszene, das sind nur einige Punkte, die uns natürlich auch im Zusammenhang mit einem Tourismuskonzept aufgefallen sind.

MdL Sebastian Körber bot seine Hilfe an um den Flugplatz Feuerstein auch weiterhin im Landkreis zu haben, denn erst wenn man etwas nicht mehr hat schätzt man es.

Wir vom Bürgerforum sind jedenfalls begeistert, von dem was in diesem Verein auch an Jugendarbeit auch wenn man es nicht vermutet geleistet wird.

Wir wünschen weiterhin bei allen Starts und Landungen GUT FLUG !

Oder frei nach Extrabreit:

„Flieger, Grüß mir die Sonne, grüß mir die Sterne und grüß mir den Mond…“