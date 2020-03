Der Landkreis Bamberg hat seinen ersten bestätigten Corona-Fall

Es gibt eine erste bestätigte Corona-Infektion im Landkreis Bamberg. Das teilte Landrat Johann Kalb als Leiter der Gesundheitsbehörde für Stadt und Landkreis Bamberg am frühen Mittwochabend mit. „Wir haben alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet, um die Bevölkerung zu schützen und den Betroffenen bestmöglich zu versorgen.“ Der Mann aus dem Landkreis war am Dienstag von seinem Hausarzt auf Corona-Viren getestet worden, nachdem er sich krank fühlte und sich zuvor zum Skifahren in Südtirol aufgehalten hatte. Nachdem der

Labortest am frühen Mittwochabend ein positives Ergebnis erbrachte, wurde der 75-jährige Mann noch am Mittwoch ins Klinikum Bamberg gebracht und dort stationär aufgenommen. Für seine Frau und den Sohn wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. Morgen werden bei ihnen Corona-Abstriche durchgeführt. Weitere Kontaktpersonen hatte der 75-jährige in den letzten Tagen wegen seiner Erkrankung nicht.

Das zweite Testergebnis für den Schüler des ETA-Hofmann-Gymnasiums lag bis Mittwochabend noch nicht vor. Die Schulleitung entschied deshalb, den Unterricht auch am Donnerstag ausfallen zu lassen.