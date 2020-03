Das Bamberger Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus meldet sich zur Kommunalwahl

Alle Wahlberechtigten sind aufgerufen, am Sonntag, 15. März 2020, bei der Kommunalwahl ihre Stimme abzugeben. Das Bamberger Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus appelliert mit Nachdruck an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, diesem Aufruf zu folgen. Jede Stimme zählt in der Demokratie. Aufgrund unserer deutschen Geschichte ist diese freie Wahlmöglichkeit unserer Demokratie nicht hoch genug zu schätzen. Das Bündnis weist darauf hin, dass demokratiefeindliche Parteien und Gruppierungen unsere demokratische Grundordnung für ihre Zwecke missbrauchen. Wer nun Parteien oder Wählergruppen wählt, welche offen oder verdeckt rechtsextremistische sowie rassistische Einstellungen verbreiten, muss wissen, dass er oder sie sich selbst damit ins rechte

Eck stellt. Denn solche Parteien ermöglichen zudem aktiv rechtsextreme und rassistische Weltanschauungen. Dass Menschen mit rechtsextremer Einstellung Wählerlisten unterwandern – wie in Scheßlitz geschehen –, ist in Stadt wie Land kein Einzelfall. Solche Praktiken verurteilt das Bündnis aufs Schärfste. Es bittet daher, im Vorfeld zu prüfen, wem das Vertrauen durch die eigene Stimme gegeben wird. Wer also demokratische Parteien oder Wählergruppen wählt, zeigt sich laut Bamberger Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus für unsere Demokratie verantwortungsbewusst.