Bericht von der Bayerischen Juniorenmeisterschaft Kunst- und Einradfahren in Forchheim

In der gut besuchten Forchheimer Ehrenbürghalle war am 7. März 2020 der RMSV Concordia Kirchehrenbach Ausrichter der Bayerischen Juniorenmeisterschaften im Kunst- und Einradfahren. Den ganzen Tag über waren hochkarätige Darbietungen in den einzelnen Disziplinen geboten. Am Nachmittag war dann Vanessa Meixner von der ausrichtenden Concordia Kirchehrenbach am Start. Mit eingereichten 98,20 Punkten ging sie als erste Starterin bei den Juniorinnen an den Start. Unter den Augen von Trainern, Eltern, Familie und Fans ging Vanessa konzentriert an den Start. Ihre erste Schwierigkeit, der Sattelstand, klappte an diesem Tag gut und auch die folgenden Übungen zeigte sie fehlerlos. Erst beim Übergang zum Steuerrohrsteiger, zögerte sie kurz, so dass sie die Übung abbrechen musste und stürzte. Für den Übergang, den Sturz und auch die fehlende Folgeübung musste sie Abzüge vom Kampfgericht hinnehmen. Der Rest ihrer fünfminütigen Kür lief dann wieder besser und sie bekam nur noch geringe Abzüge. Am Ende blieben ihr 80,33 Punkte, mit denen die 16-jährige Berufsschülerin nicht ganz zufrieden war. Ihr persönliches Ziel, von mindestens 90 ausgefahrenen Punkten hat sie verfehlt, in der Gesamtwertung belegte sie den 4. Platz.

Der Tagessieg ging souverän an die amtierende Deutsche und Vizeeuropameisterin Jana Pfann aus Bruckmühl. Freuen kann sich Vanessa allerdings dennoch. Durch eine Regeländerung, hat sie sich bereits bei der im Februar stattgefundenen Bezirksmeisterschaft mit ihren 95 ausgefahrenen Punkten für das 3. JuniorMasters qualifiziert. Dieses findet am 18. April im baden-württembergischen Ilsfeld statt und ist für Vanessa der erste Wettkampf auf nationaler Ebene im Einer-Kunstradfahren.