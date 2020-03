Bayreuth: Die Bayreuther Band Remedy lädt zu „einFestival“ ein

Die ersten Krokusse spitzen aus dem Boden. Schmetterlinge fliegen wieder durch die Lüfte. einFestival findet im Zentrum in Bayreuth statt. Alles Anzeichen für den Frühling. Im sechsten Frühjahr in Folge veranstaltet die Bayreuther Band Remedy mittlerweile einFestival und lädt drei besondere Bands aus nah und fern zu sich ein. Besonders in diesem Jahr ist vor allem, dass einFestival #6 lauter gute Freunde vereint. Bands die sich Jahrzehnte lang kennen, die schon öfter miteinander gespielt haben, immer im Austausch waren, viel zusammen erlebt und sich gegenseitig inspiriert und unterstützt haben. Vier Bands an einem Abend, auf einer Bühne, bei einem der interessantesten Livemusik-Events in Bayreuth und drumherum.

Capote

Unter seinem Künstlernamen Capote ist Timo ein gutbekannter Vertreter der Bayreuther Musikszene. Einst mit Band unterwegs, tritt er mittlerweile alleine mit seiner Gitarre ans Mikrofon. Als Singer/Songwriter, der Einflüsse aus Antifolk, Lo-Fi und Slacker Blues miteinander kombiniert. Nicht nur in seinen Songs erzählt er Geschichten, sondern auch zwischen den Liedern. Von seiner Zeit als eigensinniger Kinderbuchautor zum Beispiel. Oder was die perfekte Geldanlage gegen Altersarmut ist.

Waste

Eigentlich ist Waste eine Rockband. Aber eigentlich auch noch viel mehr. Für die Art und Weise wie Steffen, Horny, Landi und Tom Keyboard, Gitarre, Bass und Schlagzeug zusammenbringen, gibt es keinen Vergleich. Ihre letzte Songwriting-Phase hat Früchte getragen – richtig große Früchte, so groß wie Wassermelonen! Ihre neuen Songs wollen sie mit allen teilen, die bereit sind für die energiegeladene Präzisionsperformance der Bayreuther Band. Dass auch die älteren, reiferen Früchte immer noch zuckersüß sind, das weiß man ja.

Mandrax Queen

Ende 2012 starteten Fabi, Michi und Bini die Band Mandrax Queen. Alle die schon ein Konzert des Bamberger Trios besuchten haben, konnten es schon spüren: Bei diesem Mix aus Stoner-Rock mit Funk-Gitarre wird unfassbare Energie frei. Völlig klar also, dass eine ihrer vier EPs auch

„Assfunked“ heißt. Auf über 100 Konzerte folgte 2019 das Debütalbum von Mandrax Queen: „Homeboy“. Ein 80er-Jahre-Rock Album, getrieben von Wave-Einflüssen. Eine etwas andere Richtung als bisher, aber mindestens genauso energetisch.

Remedy

Remedy sind Henrik, Tim, Benedikt und Lukas. Alle twentysomething. Kurz vor Weihnachten haben die Bayreuther ihre neue EP „The Nothing“ veröffentlicht. Fünf Indie-Blues-Songs, die den Zuhörer in eine geheimnisvolle, musikalische Unterwasserwelt voller Gitarren-Effekte oder Sounds eines U-Boot-Echolots entführen. Nach 10 Jahren Bandgeschichte arbeiten Remedy konstant weiter an ihrer Musik. Geht auch nicht anders, bei Songs voller raffinierter Breaks, dreistimmigem Gesang und Melodiensphären. Bei Remedy gibt es immer diesen einen Moment, wo das Lied aufgeht: Der komplette musikalische Abriss. Veranstaltungsinformationen:

Was: einFestival #6 (von Remedy), Live-Musik-Festival

Wer: Remedy (BT), Waste (BT), Mandrax Queen (BA), Capote (BT)

Wann: 28.03.2020 , Einlass: 19.30 Uhr, Beginn: 20.30 Uhr

Wo: Das Zentrum (Kleinkunstbühne), Bayreuth (Äußere Badstraße 7a)

VVK: 8 € im Heimathafen Bayreuth, auf culticks.com und remedy-band.com

AK: 10 €