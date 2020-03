1. Tanzclub Rot-Gold Bayreuth lädt anlässlich seines 50. Geburtstages zum Tag der offenen Türe ein

Tanzclub lädt ein zum Tag der offenen Tür im Kastaniengarten

Der 1.Tanzclub Rot-Gold Bayreuth lädt am kommenden Samstag, 14.03. ab 13:30 zum Tag der offenen Tür anlässlich des 50-ten Jubiläums ein. Dieser runde Geburtstag findet in der Gaststätte Kastaniengarten in Heinersreuth statt und wird ausgiebig gefeiert. Tanzbegeisterte, jeden Alters, egal ob aktiv oder als Zuschauer, sind herzlich willkommen. Bereits ab 14:00 beginnt das bunte Programm mit dem Auftritt der Standard Formation, gefolgt von Auftritten der Turnierpaare des Vereins in Standard und Latein, einem Charleston-Showtanz, Kindertanzen und dem Auftritt der Latein-Formation. Der Verein wird nicht nur die ganze Bandbreite seiner Aktiven Mitglieder zeigen, es werden über den Tag verteilt auch Mitmach-Workshops in allen Bereichen angeboten. Um 18 Uhr findet der offizielle Festakt statt. Ab 20:30 steigt dann die beschwingte Geburtstags-Tanzparty auf dem wunderbaren Parkett im Kastaniengarten. Der Eintritt ist für die gesamte Veranstaltung frei. Weitere Infos auf www.rot-gold-bayreuth.de

Zum anderen findet am 30.04.2020 unser schon traditioneller Ball in den Mai im evang. Gemeindehaus mit dem Tanzorchester PIK10 statt.:

Der Tanzclub Rot-Gold Bayreuth veranstaltet am Donnerstag 30.04.2020 ab 20 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus einen Ball in den Mai. Für die Musik sorgt das Tanzorchester PIK 10, das mittlerweile deutschlandweit und sogar international unterwegs ist. QUer durch die ganze Musikgeschichte aus Rock, Pop und Disco werden Evergreens von ersklassigen Musikern verzaubert und in Ballmusik im Bigbandsound verwandelt. Auch wird es wieder einige kurzweilige Darbietungen von der clubeigenen Formation und den Dance Kids sowie einer Überraschung geben. Karten im Vorverkauf (ab 20.3.) erhalten Tanzinteressierte in der Buchhandlung am Kircheneck, online über die Homepage www.rot-gold-bayreuth.de oder an der Abendkasse.