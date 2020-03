Kolpingsfamilie Forchheim – Vortrag mit Luitgard Dannhardt: „Mein Kind in der Trotzphase“

„Mein Kind in der Trotzphase – und wie ich damit umgehe“

Erziehung – gar nicht so einfach! Aus dem liebenswürdigen Baby kann in Nullkommanichts ein kleiner schreiender Tyrann werden, der die ganze Familie durch einander bringt. Aber wie damit umgehen? Konsequent nach Erziehungsregeln handeln oder wenn die Nerven blank liegen doch einmal alle fünfe gerade sein lassen? Dazu gibt es Tipps und Beispiele aus dem Familienalltag von Luitgard Dannhardt. Sie ist Sozialpädagogin mit Fortbildung in Pädagogik und Psychologie, ebenso arbeitet sie als Resonanz Coach. Zu diesen informativen Abend lädt die Kolpingsfamilie alle Interessierten am 12.03.2020 um 19:30 Uhr in das Kolpingjugendheim ein.