Hallerndorf: „Jesus ruft die Sünder“ – Am Sonntag Passionssingen und Leidensgeschichte in Fränkisch

Jesus ruft die Sünder

Am Sonntag Passionssingen und Leidensgeschichte in Fränkisch in Hallerndorf

Hallerndorf. Am dritten Fastensonntag, 15. März, findet um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian Hallerndorf ein Passionssingen „Leidensgeschichte nach Matthäus in fränkischer Mundart“ statt.

Es wird gestaltet von und mit Edwin Dippacher (Heroldsbach), vom Klosterchor-Viergesang, der Familienmusik Schreyer und Hugo Schleicher (Orgel) aus Forchheim. Die Leitung hat Franz-Josef Saam aus Heroldsbach.

Zu hören sind u.a. „Erhör mich Herr“ (Joseph Haydn), „Düster sank der Abend nieder“ (aus Würzburg 1824), ein Karfreitagslied aus Gottschee, „Misere mei, Deus“ (W.A. Mozart), „Heilges Kreuz sei hochverehrt“ (Lied der Kreuzbergwallfahrer aus der Rhön) und „Jesus ruft die Sünder“ (aus Ditfuhrth/Franken). Edwin Dippacher trägt die Passionsthemen „Einzug in Jerusalem – Abendmahl – Am Ölberg – Das Verhör vor dem Hohen Rat – Verhandlung vor Pilatus – Spott und Hohn – Kreuzigung – Grablegung Jesu“ vor.

Bild

Die Familienmusik Schreyer bei einem Konzert in der Klosterkirche in Forchheim gestaltet den musikalischen Part in St. Matthäus Hallerndorf.

Foto: Mike Wuttke