Einladung zum „Sonnenfest“ an der neuen Photovoltaikanlage in Eggolsheim

„Ab jetzt macht die Sonne Überstunden“

Pünktlich zum Frühlingsanfang am 20. März stellt der Öko-Energieversorger NATURSTROM AG die Sonnenenergie in den Fokus und zeigt, wie Energiewende in Oberfranken wirtschaftlich und praxisnah umgesetzt wird. Gemeinsam mit Gästen aus Politik und Wirtschaft sowie den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort eröffnet das Unternehmen die neue Freiflächen-Photovoltaikanlage am Unternehmensstandort Eggolsheim.

„Ab jetzt macht die Sonne Überstunden“ – unter diesem Motto feiert die NATURSTROM AG am 20. März die sogenannte Tagundnachtgleiche, denn ab dann sind die Tage wieder länger als die Nächte. Bei der Eröffnung der Photovoltaikanlage in Eggolsheim zeigt der Energieversorger, dass Klimaschutz mit Naturschutz und Wirtschaftlichkeit Hand in Hand geht. Die Anlage speist mit einem Teil ins öffentliche Netz ein, mit einem anderen Teil versorgt sie über eine Direktleitung die dort nun angesiedelte Firma SAM Coating mit sauberem Strom aus Sonnenenergie. Mit Schafbeweidung, einem Blühwiesenprojekt der Dr. Wiesent-Fachoberschule und von der Mittelschule Eggolsheim gebauten Bienenhotels zeigt das Projekt, dass Lösungen für die Klimaprobleme auch eine echte Chance für den Umweltschutz darstellen können.

NATURSTROM möchte die Eröffnung der Anlage feiern und lädt die Bürgerinnen und Bürger herzlich ein:

zum Sonnenfest am Freitag, den 20. März 2020, 11.00 – 17.30 Uhr

am NATURSTROM-Standort im Lindner-Areal, Bahnhofstraße 55, 91330 Eggolsheim

Eröffnet wird das Fest mit Grußworten von Politik- und Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern. Neben einem bunten Programm mit E-Autofahrten, Bienenhotelbasteln, einer Glücksradaktion und vielem mehr werden Anlagenführungen mit einem Besuch der dort lebenden Schafherde für Kinder und Erwachsene angeboten.

Sonnenfest Eggolsheim, 20. März 2020

Zum Frühlingsanfang zeigt NATURSTROM, wie Energiewende in Oberfranken wirtschaftlich und praxisnah umgesetzt wird.

Programm