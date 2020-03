Der Gaustadter „Kramp Run 2020“ mit Rekordbeteiligung

Vergangenen Sonntag fand der Kramp Run in seiner nun mehr 11ten Auflage in Gaustadt statt. Die Anmeldezahlen im Vorfeld zeigten, dass sich die Veranstaltung im Kalender der Laufbegeisterten in der Region etabliert hat. So konnte der diesjährige Kramp Run mit einem neuen Teilnehmerrekord punkten. Insgesamt knapp 900 Läuferinnen und Läufer trugen zum erfolgreichen Gelingen des Kramp Runs bei. Ach das Wetter meinte es in diesem Jahr gut mit dem Veranstalter, der Triathlonabteilung der DJK Teutonia Gaustadt und so konnte pünktlich um 12:00 mit dem Rewe Köppl Schülerlauf gestartet werden.

Schnellste war beim Schülerlauf Eva Kalb in 10:51 min. dicht gefolgt von Marlena Konheiser von der LG Forchheim in 10:56. Als Dritter lief der erste Schüler Phil Dachwald vom TSV Drügendorf/Tiefenstürmig (11:04) über die Ziellinie und 2 Sekunden später Anselm Habermeier von der DJK Teutonia Gaustadt. Hanna Großkopf vom TV Zeil (10:59) und Noel Mainz (11:12) vom RSV Wollbach komplettierten die jeweils ersten 3 Plätze beim Schülerlauf.

Der Zuspruch beim anschließenden Heldschen Apotheken Hobbylauf war groß und so begaben sich 180 Teilnehmer/innen auf die 2 Runden rund um die Gaustadter Hauptstraße. Es war ein schnelles Rennen und nach gut einer viertel Stunde war der erste Läufer auch schon im Ziel, Simon Ochmann von der LG Bamberg der nach 16:42 die Ziellinie überquerte, gefolgt von Richard Kröner von der LAC Quelle Fürth in 17:12. Dritter bei den Herren wurde Niklas Konietzko vom Team Minikin in 17:43. Bei den Damen lieferten sich Theresa Andersch und Anna Betz (20:39), beide von der LG Bamberg einen spannenden Zweikampf aus dem Andersch (20:37) als Siegerin hervorging. Julia Thomann konnte sich den 3. Platz in 21:42 sichern.

Bevor der Startschuss zum Kramp Run erfolgte durften die ganz Kleinen beim Elektro Kaim Bambinilauf zeigen was sie können. Mit großer Begeisterung wurden die 400 Meter vom läuferischen Nachwuchs bewältigt und mit strahlenden Gesichtern die Medallien im Ziel in Empfang genommen.

Gegen 14 Uhr wurde es voll auf der Gaustadter Hauptstraße. Knapp 600 Laufbegeisterte sammelten sich im Startbereich für den Hauptlauf über die 10 km. Der Zuspruch war groß, wurde doch zeitgleich die oberfränkische Meisterschaft im 10 km Straßenlauf ausgetragen. Bereits zu Beginn der 2ten Runde zeichnete sich ab, dass der Lokalmatador Felix Hentschel von der LG Bamberg das Rennen für sich entscheiden konnte. Nach 31:13 erreichte er die Ziellinie. Gut 1 Minute später lief Marchelo Kunzelmann (Team Spoosty) in 32:31 gefolgt von Christopher Nowak (LG Bamberg, 33:33) ins Ziel. Bei den Damen sicherte sich Brendah Kebeya von der LG Bamberg den ersten Platz in einer Zeit von 35:03. Dadurch, dass sie den Zielkanal zuerst verpasste und wenige Meter zurücklaufen musste verlor sie einige Sekunden. Gut 3 Minuten später konnten Mira Parisek (LG Telis Finanz Regensburg, 38:06) und Elvira Flurschütz vom SC Kemmern (38:33) sich die Plätze 2 und 3 erobern.

Neu in diesem Jahr, es wurden auch die oberfränkischen Meister im 10 km Straßenlauf ermittelt. Oberfränkischer Meister im 10 km Straßenlauf wurde Christopher Nowak von der LG Bamberg in 33:33, oberfränkische Meisterin Brenda Kebeya in 35:03 beide von der LG Bamberg. In der Teamwertung zur oberfränkischen Meisterschaft sicherte sich die LG Bamberg den ersten Platz vor dem TV1848 Coburg und Böhnlein Sports Bamberg. Die weiteren Ergebnisse sind unter www.kramprun.de zu finden.

In der Ergebnisliste zur Oberfränkischen Meisterschaft hat sich ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen. Die Altersklasse U30 M/W fällt in die Altersklasse 30 M/W. Matthias Türk ist 2. in der M30, Brendah Kebeya ist 1.W30 und Elvira Flurschütz ist 2. W30.

MR