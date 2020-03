Vortrag „Meine (Schul-) Zeit in Afrika“ in Ebermannstadt

Der Kulturkreis Ebermannstadt lädt am Donnerstag, den 12.03. um 19.30 Uhr zu einem Vortrag über „Meine (Schul-) Zeit in Afrika“ in die Mediathek des Gymnasiums Fränkische Schweiz, Georg-Wagner-Str. 16 ein.

Fast ein Vierteljahr verbrachten zwei Schülerinnen des GFS in Südafrika und Botswana. Von ihren Erlebnissen und Eindrücken in Schule und Alltag auf einem anderen Kontinent über 8.000 km von zu Hause entfernt berichten Emily Dann und Hannah Welker an diesem Abend.

Der Eintritt ist frei!