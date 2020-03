Thomas Hacker aus Bayreuth erneut zum Präsidenten der Thomas-Dehler-Stiftung gewählt

Der Vorstand der Thomas-Dehler-Stiftung, die liberale parteinahe Stiftung in Bayern, wählte vor kurzem sein neues Präsidium: Thomas Hacker, Oberbürgermeisterkandidat der FDP-Bayreuth wurde als Präsident für die nächsten drei Jahre einstimmig bestätigt. Seine Vertreterin bleibt Sabine Leutheusser-Schnarrenberger als Vize-Präsidentin. Zudem hat sich die Zusammensetzung des Vorstands geändert. Die beiden Abgeordneten des Bayerischen Landtags Dr. Helmut Kaltenhauser und Dr. Wolfgang Heubisch werden künftig die Arbeit des Vorstands unterstützen.

„Ich freue mich, dass die Mitglieder des Vorstandes mir erneut das Vertrauen ausgesprochen haben. Politische Bildung führt alte und junge Menschen an unser demokratisches System heran, stärkt so den Diskurs und ist elementarer Bestandteil unserer Demokratie. Gerade in Zeiten, in denen sich zu viele Menschen zu Parteien bekennen, die unser parlamentarisches System ablehnen, müssen wir umso mehr in Demokratiebildung investieren.“, erklärte Thomas Hacker zu seiner Wiederwahl. „Schwerpunkt unserer Arbeit bleibt der anhaltende Kampf gegen Intoleranz, Ausgrenzung von Minderheiten und Antisemitismus, damit erfüllen wir den Auftrag unseres Namensgebers, des großen oberfränkischen Liberalen Thomas Dehler.“ Dehler, verheiratet mit einer Jüdin, wurde durch die Nationalsozialisten verfolgt, weil er als Rechtsanwalt jüdische Mitbürger vertrat. Nach der Gründung der Bundesrepublik war er der erste Bundesjustizminister.

Gerade auch in Bayreuth hat die Stiftung in den letzten Jahren mehrere Veranstaltungen und Seminare, darunter die Lesung des ehemaligen Vorsitzenden Richter des BGH Thomas Fischer, eine Diskussionsveranstaltung mit Bernd Schlömer und mehrere Workshops zu aktuellen politischen Themen organisiert. Auch in den kommenden Jahren soll Bayreuth eines der Zentren der Bildungsarbeit der Stiftung bleiben.

Der aktuelle Vorstand der Thomas-Dehler-Stiftung setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident: Thomas Hacker, Vizepräsidentin: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Mitglieder des Vorstandes: Dr. Wolfgang Heubisch, Nadja Hirsch, Dr. Helmut Kaltenhauser, Karsten Klein und Renate Will.

Aus dem Vorstand sind zwei langjährige Mitglieder ausgeschieden: Gisela Bock und Professor Jürgen Morlok verlassen auf eigenen Wunsch den Vorstand der Stiftung, um sich künftig stärker anderen Aufgaben widmen zu können. Die Mitglieder des Vorstandes danken für Ihren langjährigen Einsatz und das Engagement für die Stiftung.