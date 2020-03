Spielbericht Basketball Bayernliga Eggolsheim

Starkes Spiel wird nicht belohnt

Am Samstag traten die Eggolsheimer zu Hause gegen den Tabellenzweiten aus Breitengüßbach an. Beide Mannschaften lieferten sich zu Beginn einen offenen Schlagabtausch. Die Gäste starteten mit zwei Dreiern und bei Eggolsheim war es Alexander Roppelt, der neun der ersten elf Punkten erzielte. Ab Mitte erstes Viertel lief es dann auch defensiv besser und Eggolsheim konnte mit vier Zählern von Kilian Domes das Viertel mit 24 zu 18 beenden. Im zweiten Viertel wusste Eggolsheim die noch dezimierten Breitengüßbacher besser zu dominieren. Niklas Meinhardt traf zwei Dreier in Folge und der Vorsprung wuchs erstmals auf zwölf Punkte. Diesen konnte man auch bis zum 43:31 Halbzeitstand halten. Mitte des zweiten Viertels konnte sich Breitengüßbach jedoch noch mit ihren besten Vier verstärken, die vorher noch Regionalliga spielen mussten und Eggolsheim später erhebliche Probleme bereiteten.

Das dritte Viertel fing gut an, Julian Roppelt mit 4 Punkten zum 49:36 in der 22. Spielminute, doch dann kamen die Gäste, angeführt von Lurz, Fuchs und Will, besser ins Spiel und erspielten sich einen 11:0 Run, zum 49:47 erstmals wieder auf Schlagdistanz. Erst Nico Winkler konnte nach fünf punktlosen Minuten das Eis wieder brechen und das Viertel wurde bei 57:52 beendet.

Bis zur 35. Minute konnte man die Gäste noch auf fünf Zählern Abstand halten, doch ein kleiner 7:0 Run erbrachte Breitengüßbach zum ersten Mal seit 30. Spielminuten wieder die Führung (65:66). Die Eggolsheimer kämpften sich noch einmal zurück zum 69:66, doch Güßbach konterte schnell mit einem 9:0 Lauf zum 69:75. Doch der Drops war noch nicht gelutscht, Eggolsheim ließ nicht locker und kam noch mal auf drei Punkte heran (75:78). Das letzte Quäntchen Glück fehlte aber, die Gäste konnten ihre vier letzten Freiwürfe sicher verwandeln und die Niederlage war besiegelt. Endstand 75:82.

Nichtsdestotrotz zeigte Eggolsheim über weite Strecken ein gutes Spiel und hat noch alle Chancen in der Tabelle weiter nach oben zu rücken. Mit dieser Leistung braucht man sich nicht verstecken und kann auch gegen Erlangen, dem Tabellendritten, nächste Woche hoffentlich wieder einen Sieg erringen.