Blick über den Zaun: „Jazz am See in Dechsendorf mit hochklassigem Programm“ – Rebekka Bakken & Joo Kraus runden Jazz am See Programm ab

Nun steht das Gesamtprogramm für Jazz am See 2020 fest. Die norwegische Sängerin Rebekka Bakken sowie der ECHO-prämierte Trompeter Joo Kraus komplettieren die All-Star-Band.

Torsten Goods freut sich über die vielen Zusagen hochkarätiger Künstler und eine herausragend besetzte All-Star-Band. Nach mehreren Anläufen klappt es diesen Sommer mit der Verpflichtung der Sängerin Rebekka Bakken. Ihre persönliche Reise in die Welt der Musik begann in den späten 1990er Jahren, als sie sich auf den Weg über den großen Teich machte, um in New York ihren eigenen Musikstil zu finden. Sie debütierte schließlich mit dem hoch angesehenen Jazz-Künstler Wolfgang Muthspiel und veröffentlichte ihr erstes Album „Daily Mirror“, welches ihr aus der Jazz-Szene größtes Lob einbrachte. Selbst sieht Bakken sich jedoch in vielen Genres zu Hause. Und in der Tat, ihre Stimme rangiert über drei Oktaven und kann mit poppigen Tönen, einer Rockröhre und sanften Chansons- und Folksklängen überzeugen. Nach ihrer New Yorker Findungsphase machte sich die Ausnahmekünstlerin auf den Weg zurück nach Europa. Hier wird sie für ihre souveräne Technik, satte Stimmtiefe und betörende Ausstrahlung gefeiert und als „…bis in die Haarspitzen erotisch” (FAZ) und das „… weibliche Alter Ego von Tom Waits“ (Welt) gepriesen. Im Herbst 2018 erschien ihr achtes Studioalbum „Things You Leave Behind“, auf welchem sie Gospel, Blues und Country miteinander kombiniert. Eine derart begabte Künstlerin begrüßt der Klassikkultur e.V. gerne auf der Bühne der Seekonzerte.

Neue Künstler in der Rythmusgruppe

Die Konzertbesucher können sich neben den langjährigen Band-Mitgliedern Christian von Kaphengst (Bass) und dem Bandleader Torsten Goods (Gesang & Gitarre) auf neue Gesichter in der Gruppe freuen.

Joo Kraus Die Karriere des Trompeters Joo Kraus startete rasant. Bereits sein erstes Soloalbum „Public Jazz Lounge“ aus dem Jahr 2003 bekam eine Grammy Nominierung. Seine einzigartige musikalische Wahrnehmung entwickelte Kraus durch einen stilistisch vielfältigen Werdegang. In den 90er Jahren war er ein Teil des Hip-Hop-Duos „Tab Two“, die als Pioniere technische Computer-Sounds in ihre Musik integrierten. Er interpretierte Werke von Künstlern anderer Genres neu, wie auf seinem Album „Songs from Neverland“ aus dem Jahr 2010. Es ist eine musikalische Hommage an Michael Jackson, „Mal mit Second-Line-Touch à la New Orleans, mal an den Miles Davis der frühen 1960er Jahre erinnernd“ (rbb-kulturradio). Hieran angelehnt erschien bereits ein Jahr später sein fünftes Soloalbum „Painting Pop“. Dafür erhielt Joo Kraus den Echo in der Kategorie Jazz als Instrumentalist des Jahres 2012.

Simon Oslender spielte bereits als Zwölfjähriger mit dem Metropole Orchestra und wurde auch das Wunderkind an der Hammond-Orgel genannt. Oslender legte einen kometenhaften Aufstieg in der Jazzwelt hin und tourte schon durch Südostasien und Afrika. Seit Mitte 2018 ist er festes Mitglied in der Wolfgang Haffner Band sowie in der neuen Band des amerikanischen Saxofonisten Bill Evans „Bill Evans & The Spy Killers“. Im Alter von gerade einmal 21 Jahren veröffentlichte Oslender im Januar 2020 sein Debütalbum „About Time“. Bei Jazz am See wird er der gefragte Künstler als Pianist in der All-Star-Band auftreten.

Martin Verdonk Als Absolvent des Konservatoriums in Rotterdamm und der Conjunto Folklorico Nacional de Cuba ist der Niederländer Verdonk ein studierter Percussionist mit international hoher Erfahrung. Im Jahr 1990 schloss er sich der Band Loïs Lane an, die als Vorgruppe eine Tournee mit Prince unternahm. Darüber hinaus spielte er mit Stars wie Donna Summer und Lionel Richie. Mittlerweile gibt Verdonk seine vieljährige internationale Erfahrung weiter und unterrichtet selbst am Rotterdammer Konservatorium in der Abteilung Weltmusik.

Jost Nickel Jost Nickel versuchte schon immer sein musikalisches Können weiterzuentwickeln und seinen Stil zu verfeinern. So hat er bereits für Künstlerinnen und Künstler aus verschiedensten Genres Schlagzeug gespielt. Unter anderem für die Fusion-Band Matalex und diverse Schlagersänger wie Vicky Leandros und Howard Carpendale. Um sein Potential weiter auszuschöpfen, trat er 2006 Jan Delays Band „Disko No. 1“ bei und arbeitet heute als einer der Top Session und Tour Drummer Deutschlands mit Musikern wie SEEED, Mousse T., Sasha, oder Johannes Oerding zusammen.

Max Mutzke und Klaus Doldinger – Größen des deutschen Jazz

Wie bereits veröffentlicht, werden auch Max Mutzke, der gefeierte deutsche Jazz-Star, und Klaus Doldinger in Begleitung seiner Band Passport den Dechsendorfer Weiher beehren. Mutzke wurde im Jahr 2004 durch Stefan Raabs Castingshow ”SSDSGPS” berühmt. Seitdem feiert der deutsche Sänger, Songwriter und Musiker große Erfolge und hat bis dato neun Alben veröffentlicht. Klaus Doldinger kennt jeder Deutsche – wenn auch nur unbewusst. Er ist der Komponist der Tatort-Melodie, die an Sonntag Abenden in Deutschlands Wohnzimmern zu hören ist, wird international als renomierter Künstler gefeiert und tourt seit über 40 Jahren durch die Jazz-Welt.

Die All-Star-Band, die traditionell die erste Konzerthälfte bestreitet, besteht somit aus: Max Mutzke, Rebekka Bakken, Torsten Goods, Joo Kraus, dem Pianisten Simon Oslender, dem Bassisten Christian von Kaphengst und dem Drummer Jost Nickel.

In der zweiten Konzerthälfte erwartet die Besucher die legendäre Band Klaus Doldinger´s Passport.

Der Klassikkultur e.V. freut sich auf ein abwechslungsreiches, buntes Programm!

Der Hauptsponsor:

Mauss Bau – Building Performance ist ein Dienstleistungsunternehmen in Süddeutschland mit mehr als 1.000 Mitarbeitern an den Standorten Erlangen und Ingolstadt. Sofia und Philipp Schneider haben in fünfter Familiengeneration dafür gesorgt, dass die Marke MAUSS heute mehr denn je für Bau-Performance steht. Das umfangreiche Leistungsspektrum geht dabei von Planung über Entwicklung bis hin zum Bau und der Sanierung von Gebäuden. Das ist Leistung im und am Gebäude – heute und in Zukunft.

Der Konzertsaal in freier Natur Seit Frühjahr 2018 wurde das Gelände an das städtische Stromnetz angeschlossen, wodurch eine massive Einsparung der Dieselaggregate erlangt werden konnte. Dies wirkt sich somit positiv auf den Landschaftsschutz aus und verspricht eine Lärmreduzierung während der Konzerte. Hinter der ebenerdigen Parkettbestuhlung hebt sich eine beeindruckende Besuchertribüne empor, von der aus sich dem Besucher eine herausragende Sicht auf die Bühne bietet. Auch von den obersten Reihen kann das Bühnengeschehen uneingeschränkt erlebt und ausgezeichnete Akustik genossen werden. Von den erhöhten Plätzen aus lässt sich das herrliche Ambiente des idyllischen Geländes in vollen Zügen genießen. In diesem Jahr ist zum zweiten Mal eine Premium Tribüne des global players Nüssli bei den Konzerten am See im Einsatz. Diese Tribüne wird erst seit einem Jahr in Deutschland eingesetzt. Durch die 25cm-Steigung bieten sich optimale Sichtverhältnisse. Der extrem robuste Aufbau gleicht Schwingungen aus und macht das Laufen auf der Tribüne dadurch sehr leise. Das moderne Design der Tribüne bietet komfortable, ergonomisch geformte Klappstühle und eine große Reihentiefe. Die Tribüne erfüllt sämtliche Anforderungen vom IOC und internationalen Sportverbänden und eignet sich hervorragend für Großveranstaltungen wie die Seekonzerte.

Die imposante Rundbogenbühne mit transparentem Dach stellt einen außergewöhnlichen Schauplatz auf der Lichtung zwischen See und Waldrand dar.