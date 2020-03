Bayreuth – Einbrecher entkamen mit Wertgegenständen die Kripo Bayreuth bittet um Hinweise

BAYREUTH. Die Abwesenheit der Bewohner nutzten derzeit noch Unbekannte am Samstagabend, um in zwei Wohnungen eines Wohnhauses im Ortsteil Meyernberg einzubrechen. Den Tätern gelang unbehelligt die Flucht. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

In der Zeit von zirka 18.15 Uhr bis 22.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gleich in zwei Wohnungen des Wohnhauses in der Meyernberger Straße Zutritt. Den Tätern gelang es über eine gewaltsam, geöffnete Hauseingangstüre und einer aufgehebelten Wohnungstüre in die Räumlichkeiten der Wohnung im Erdgeschoss zu gelangen. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie das Mobiliar und entwendeten Schmuck und Bargeld im Wert eines unteren, vierstelligen Eurobetrages. In die Räumlichkeiten der Wohnung im Obergeschoss gelangten die Einbrecher über eine eingetretene Türe. Was die Unbekannten hier konkret entwendet haben, steht bislang noch nicht fest. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Gesamtsachschaden von zirka 1000 Euro.

Zeugen, die am Samstag, in der Zeit von etwa 18.15 bis 22.30 Uhr, verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Meyernberger Straße beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kripo Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.