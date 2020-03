AWO Pegnitz ehrte langjährige Mitglieder

Pegnitz – 06.03.2020. Am Freitag besuchte der Landesvorsitzende der AWO Bayern und stellvertretende AWO-Bundesvorsitzende Prof. Dr. Thomas Beyer die Pegnitzer AWO. Die AWO Bayern feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Der Ortsverein Pegnitz steht seit 1946 für die AWO-Werte Solidarität, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit. Der Verein engagiert sich für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind, unterstützt Schüler*innen bei der Finanzierung von Klassenfahrten und setzt sich für eine starke Gemeinschaft ein.

Den Besuch von Prof. Dr. Thomas Beyer nutzte die Vorsitzende der AWO Pegnitz, Jessica Marcus, um gemeinsam mit Bürgermeister Uwe Raab und dem AWO-Kreisverbandsvorsitzenden Karl Lothes alle langjährigen Mitglieder zu ehren und danke für das jahrelange Engagement in der AWO zu sagen. Mit einem Rückblick in das Jahr des jeweiligen Eintritts, erinnerte Jessica Marcus an damalige Ereignisse in Pegnitz und der Welt und sorgte für einen kurzweiligen Ehrungsabend.

Prof. Dr. Thomas Beyer lobte das Engagement der Pegnitzer AWO und mahnte an, als AWO weiterhin gemeinsam gegen die fortschreitende gesellschaftliche Spaltung einzutreten.

Geehrt wurden folgende Personen:

10 Jahre: Oliver Winkelmaier, Silke Winkelmaier, Emma Winkelmaier

20 Jahre: 1. Bürgermeister Uwe Raab, Ulrike Ziegler, Ursula Chwalka

30 Jahre: 3. Bürgermeisterin Elisabeth Habscheid-Knorre, AWO-Kreisverbandsvorsitzender Karl Lothes, Heinz Hertel, Ute Wagner

40 Jahre: Reinhard Ullmann, Richard Wagner