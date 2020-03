SPD-Bundesvorsitzende Norbert Walter-Borjans spricht in Forchheim über Pflege

Der Forchheimer Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein und der SPD-Landratskandidat Reiner Büttner hatte Pfleger*innen, Pflegeleitungen, Heimleitungen, Wohlfahrtsverbände und Vorstände von organisierten Nachbarschaftshilfen aus dem gesamten Landkreis Forchheim zu einem Pflege-Forum in die Osteria am Paradeplatz eingeladen. Da nicht jedes Thema auf kommunaler Ebene gelöst werden kann, hatten sie den SPD Bundesvorsitzenden Norbert Walter-Borjans zu diesem Gespräch gewinnen können.

In seiner Begrüßung schilderte Reiner Büttner, dass alle in der Pflege Tätigen im Spannungsfeld eines wachsenden Pflegebedarfs durch die älter werdende Gesellschaft, dem Fachkräftemangel im Pflegeberuf aber auch unter enormen finanziellen Druck stehen. Dies wurde auch während der Diskussion deutlich. Die Vertreter der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfen forderten eine bessere Beratung für den barrierefreien Wohnungsumbau im Landkreis und eine verstärkte Fachunterstützung bei ihren Aufgaben.

Für die beruflichen Pflegeeinrichtungen – und dienstleister war die Frage nach ausreichend Pflegekräfte das Hauptthema. Sie befürchten, dass durch die Zusammenlegung der Ausbildung von Kranken- und Altenpflege sich mehr Nachwuchskräfte für den Krankenhauseinsatz entscheiden und so der Fachkräftemangel in den Altenpflegeberufen noch dramatischer wird. Von vielen Seiten war daher auch der Wunsch, die Fachkräftequote bei der Betreuung zu senken, denn bei einfachen Tätigkeiten, wie sie u.a. im Fall vom niedrigeren Pflegegraden vorkommen, könnten auch verstärkt angelernte Kräfte eingesetzt werden.

Uwe Kirschstein ging auf Nachfrage auf das Katharinenspital in Forchheim ein. Er erläuterte, dass durch die Baukosten und die zwingend auf 30 Jahre festgelegten Abschreibungszeitraum die Pfründnerstiftung gezwungen ist, nach finanzmathemtisch Kriterien die Mieten festzulegen. Er regte bei Norbert Walter-Borjans an, ob man den Abschreibungszeitraum verlängern könnte und so günstigere Mieten anbieten könnte. Norbert Walter-Borjans nahm diese und weiter Anregungen wie Hilfe für pflegende Angehörige oder die Förderung neuer Wohnformen mit zur SPD-Bundestagsfraktion nach Berlin. Er, Uwe Kirschstein und Reiner Büttner versprachen, bei diesem dringenden Thema in den nächsten Monaten weiter im Dialog und am Ball zu bleiben.