Pfalzmuseum Forchheim: 2. Sonderführung mit Klemens Wuttke zu „30 – 40 – 65“

Besondere Einblicke in sein Werk gibt der akademische Maler Klemens Wuttke anlässlich seiner Sonderausstellung „30 – 40 – 65“ im Pfalzmuseum Forchheim: Am Sonntag, den 08. März 2020 um 15:00 Uhr findet eine weitere Sonderführung mit dem Künstler selbst statt, die Führungsgebühr mit Eintritt beträgt 7,00 €.

Die Zahlen „30 – 40 – 65“ stehen für 30 Werke, 40 Ausstellungsjahre und einen 65. Geburtstag! Klemens Wuttke präsentiert mit seiner Sonderausstellung (noch bis Sonntag, 15.03.20, Mi., Do. 13:00 – 16:00 Uhr, So. 13:00 – 17:00 Uhr) einen Querschnitt seiner vorwiegend gegenständlich orientierten Malerei aus Akten, Blumenstilleben und italienischen Impressionen.

Klemens Wuttke studierte an der Akademie der Bildenden Künste bei Clemens Fischer und Ludwig Scharl und erlernte hier auch die Kunst des Radierens bei Harald Hubl. Bis heute ist er freischaffend tätig und seit 1998 am „Atelier 1“ in Nürnberg beteiligt. Zudem vermittelt Wuttke als Dozent an den Volkshochschulen in Nürnberg und Erlangen Kunst mit kunstgeschichtlichen Vorträgen und Tagesfahrten.

2. Sonderführung mit Klemens Wuttke zu „30 – 40 – 65“