Mit „Kabale und Liebe“ weiterer Theater-Klassiker mit TV-Staraufgebot in der Baiersdorfer Jahnhalle

Klassiker-Time in Baiersdorf. Die Theatergastspiele Fürth zeigen die neueste Produktion erneut in Baiersdorf. Einer der ganz großen deutschen Schauspieler konnte gewonnen werden: Diesmal steht „Wolffs-Revier-Star“ JÜRGEN HEINRICH im Mittelpunkt als Präsident in Schillers Klassiker. Sebastian Kolb („Alles was zählt“ / „Unter uns“), Magdalena Steinlein („Sturm der Liebe“), Rhon Diels („Alles was zählt“), Bastian Scheibe (Gute Zeiten, Schlechte Zeiten), Sonja Reichelt, Raffaela Kraus und der Fürther Clemens Deindl sind das Ensemble unserer Produktion. Regie führte diesmal Danilo Fioriti.

Samstag, 28. März 2020 – 20 Uhr JAHNHALLE BAIERSDORF

K A B A L E U N D L I E B E

Schauspiel von Friedrich Schiller

Mit Jürgen Heinrich, Rhon Diels, Sebastian Kolb, Magdalena Steinlein,

Bastian Scheibe, Clemens Deindl, Raffaela Kraus und Sonja Reichelt

Regie: Danilo Fioriti

Eine Aufführung der Theatergastspiele Fürth (Intendanz Thomas Rohmer)

Zum Inhalt:

Luise Miller liebt den Sohn des Präsidenten von Walter. Doch diese große Liebe provoziert Ängste und Intrigen. Luises Vater kennt die Welt der Mächtigen nur zu gut und möchte seine Tochter davor bewahren. Sekretär Wurm hatte sich Hoffnungen auf Luise gemacht und kämpft mit allen Mitteln um seine ausweglose Liebe. Und Ferdinand von Walter? Ferdinand von Walter hat jegliches Interesse an der Welt seines Vaters verloren. Geld und Macht spielen für ihn keine Rolle mehr. Ferdinand lebt einzig für die Liebe und Luise. Die Absolutheit seiner Liebe provoziert den Präsidenten. Der hat für seinen Sohn eine andere Karriere geplant. Ferdinand soll Lady Milford, die Ex-Geliebte des Fürsten, heiraten und so die gesellschaftliche Position der Familie für die Zukunft sichern. Gemeinsam mit Wurm und dem Hofmarschall von Kalb spinnt er seine Kabale und für Luise beginnt ein Alptraum von Macht und Ohnmacht der Liebe bis in den Tod.

