Landkreis Forchheim: Run & Bike im Rahmen des 21. Fränkischen Schweiz Marathons am 06.09.2020

Der Run & Bike ist eine Sportveranstaltung für 2er-Teams (männlich, weiblich, mixed) mit einem Fahrrad. Läufer und Radfahrer bewältigen gemeinsam die Strecke. Einer läuft, einer fährt Rad. Dabei können sie sich jederzeit und beliebig oft auf dem Rad abwechseln. Der Radwechsel erfolgt direkt: Das Rad muss von Hand zu Hand gereicht werden und darf nicht abgestellt sein. Das Fahrrad darf immer nur eine Person transportieren. Die Athleten müssen sich permanent in Sichtweite zueinander (max. 10m Abstand) befinden.

Die Läufer*innen stehen an der Startlinie in der Breitenbacher Straße in Richtung Fränkische Schweiz, die Radfahrer*innen warten ca. 150m entfernt am dm-Parkplatz auf ihren Partner*in. Nach dem Startschuss schließen sich die Radfahrer ihrem laufenden Teampartner an. Jeder Teilnehmer des Teams trägt eine eigene Startnummer mit Zeitmesschip. Die Startnummer ist auf der Brust zu befestigen. Der Zieleinlauf des Teams muss gemeinsam erfolgen (max. 10sek. Differenz), es gilt die gemessene Zeit des 2. Teilnehmers, der die Ziellinie überschreitet.

Die Run & Bike-Strecke führt von Ebermannstadt auf der autofreien B470 bis zum Wendepunkt des Marathonlaufs (ca. 3km hinter Muggendorf) und zurück nach Ebermannstadt (22,2km).

Für den Rad fahrenden Athleten besteht Helmpflicht! Teilnehmer ohne Helm werden zum Wettkampf nicht zugelassen. Die Benutzung von Pedelecs, E-Bikes etc. inklusive Akkus ist unzulässig.

Teilnahmeberechtigt sind Erwachsene und Jugendliche ab Jahrgang 2004. Es gilt die Straßenverkehrsordnung und das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.