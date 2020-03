Klima- und Energiewende im Ahorntal

Die Ministranten im Ahorntal und ihr Pfarrer Dr. Matthew Anyanwu setzen sich bei mehreren Treffen mit dem Thema Klimaerwärmung und deren Folgen auseinander. Dabei wurde erkannt, dass die Treibhausgase und vor allem der CO2-Ausstoß beim Energieverbrauch für die Globale Erderwärmung verantwortlich sind.

Dass es gar nicht so schwer ist, Energie einzusparen und den Anteil der Erneuerbaren zu erhöhen, konnten die Ministranten erfolgreich auf Ihrer Veranstaltung am 6. März im Pfarrzentrum Volsbach der Öffentlichkeit zeigen. Dabei wurden Lösungen im Stromnetz und bei der Eigenstromerzeugung aufgezeigt und demonstriert dass, selbst Kinder in der Lage sind, ein intelligentes Energiesystem aufzubauen.

Im weiteren Verlauf stellte Hubert Ollert die Netzleitstelle der Bayernwerk Netz GmbH vor und ging auf die Herausforderungen eines Strom- und Gasverteilernetzes ein.

Tobias Kull vom Lehrstuhl für Mess- und Regeltechnik an der Universität Bayreuth ging in seinem Vortrag aus wissenschaftlicher Sicht auf das Thema ein und zeigte auf, dass nach aktuellen Berechnungen die Klimaziele Deutschlands bis 2030 nicht erreicht werden.

Warum im PKW-Bereich die Elektromobilität gesetzt ist und die Brennstoffzelle vor allem im Schwerlastverkehr und stationär benötigt wird, konnte Bernd Zeilmann als Obermeister der Innung für Elektro- und Informationstechnik Bayreuth darstellen. Sein Fazit: Die Energiewende ist eine riesen Chance, regionale Wertschöpfung zu erzielen. Eine erfolgreiche Energiewende wird jedoch nur gelingen, wenn Gemeinden und Bürger finanziell profitieren.

Als geladene Gäste waren der Bürgermeister Florian Questel, Prof. Dr.-Ing. Gerhard Fischerauer von der Universität Bayreuth, Bernd Wunder von Fraunhofer IISB aus Erlangen und Thomas Oppelt als Leiter lokale Strommärkte der Bayernwerk AG anwesend.

Zum Schluss überreichte der Geschäftsführer der Firma Richter R&W Steuerungstechnik GmbH, Hubert Wohlfahrt den Ministranten eine Spende in Höhe von 250 €. Bürgermeister Florian Questel und Herrn Thomas Oppelt von der Bayernwerk AG übergeben ebenfalls eine Spende in Höhe von 300 €.

Der von den Ministranten erstellte „intelligente Energieknoten (IeK)“ inklusive Photovoltaikanlage wurde dem Pfarrer Matthew Anyanwu für seinen Kindergarten in Nigeria überreicht.