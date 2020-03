Forchheimer Oberbürgermeisterkandidat Udo Schönfelder informiert in der Hugo-Post- Anlage

Der Oberbürgermeisterkandidat der CSU in Forchheim Udo Schönfelder lädt die Bevölkerung recht herzlich zum Dialog mit ihm in das Vereinsheim der Dauerkleingartenanlage Hugo Post e.V. , Hugo-Post-Straße 17 in Forchheim, am Montag, 09.03.2020 um 18.00 Uhr ein. Udo Schönfelder stellt die Schwerpunkte seines Programms für die Zukunft Forchheims vor und möchte mit den Mitbürgern anschließend darüber diskutieren. Alle Anwesenden können sich auch durch ausliegendes Informationsmaterial einen Überblick über die CSU Stadtratskandidaten in Forchheim und deren Schwerpunkte verschaffen.