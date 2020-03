Veranstaltungen des ERLEBNIS WELTKULTURERBE im März in Bamberg

Stadtführungen und Reisebegleitungen im Welterbe Bamberg

Die handverlesenen Stadtführer mit akademischem Hintergrund lassen für Sie die Geschichte und Geschichten dieser Stadt lebendig werden! Heinrichs des II. Lieblingskirche: liturgische Würde und faszinierende Kunst des Mittelalters im Kaiserdom – Strahlende Residenz der Dientzenhofer: Prunk und Pracht des Barock – Klein Venedig: romantisches und bitterarmes Fischerviertel – das Alte Rathaus: Ort des Konflikts zwischen Obrigkeit und kleinen Leuten.

Kulturelles

Veranstalter: ERLEBNIS WELTKULTURERBE in Zusammenarbeit mit den Museen der Stadt Bamberg, dem Wertebündnis Bayern und dem MPZ München

KulturWerkRaum – Essen.Trinken.Genuss

Treffpunkt: Altes Rathaus Bamberg, Museum Sammlung Ludwig

Datum: 07.03.2020

Zeit: 14:00, ca. 2 Std

Preis: kostenfrei

Gemeinsam erkunden die Besucher* innen die Ausstellung Glanz des Barock. Sammlung Ludwig Bamberg Fayence und Porzellan . Dieser Besuch der Ausstellung im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus soll für ca. zwei Stunden Begegnung und Austausch von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Sprache ermöglichen. Ziel ist es, dass sich Teams aus Bamberger innen mit und ohne Migrationshintergrund bilden und mit gestalterischen und spielerisch-kommunikativen Herangehensweisen gemeinsam die Objekte zum interkulturellen Thema Essen und Trinken entdecken. So fördert die Veranstaltung den interkulturellen Austausch, baut Berührungsängste und Vorurteile ab und trägt dazu bei, dass aus einem Neben- und Gegeneinander verschiedener Einwohner innen Bambergs ein Miteinander wird. Natürlich darf dabei eine Pause für gemeinsame Gespräche bei einer kleinen Erfrischung nicht fehlen!

Führung „Hexenkunst und Teufelswerk“

Veranstalter: ERLEBNIS WELTKULTURERBE

Treffpunkt: Tourist Information (Vorplatz), Geyerswörthstraße 5

Datum: 07.03.2020

Zeit: 20:30 Uhr

Preis: 8,90 € pro Pers./ erm. 7,50 €

Durchstreifen Sie mit uns bei Nacht die engen, verwinkelten Gassen, lassen Sie sich in den Bann der alten Sagen und Legenden ziehen – Geschichten von Hexen und Geistern, Teufeln und Wundertaten bringen Sie zum Gruseln und Schaudern und manchmal herzhaft zum Lachen.

Nicht die Geschichte mit ihren Zahlen und Fakten, sondern die seit Jahrhunderten in Stuben und Kinderzimmern erzählten Geschichten und Geschichtchen dieser Stadt stehen im Mittelpunkt dieser 1½stündigen Führung durch das nächtliche Bamberg.

Frühjahrsführung „Der Hain – Bambergs Bürgerpark und grüne Gartenseele“

Veranstalter: ERLEBNIS WELTKULTURERBE

Treffpunkt: Schleuse 100 (an der Fähre)

Datum: 08.03.2020

Zeit: 13:30 Uhr

Preis: 8,90 € pro Pers./ erm. 7,50 €

Als zertifizierte Gartenerlebnis-Bayern Führerin freue ich mich besonders auf diese Führung durch den schönen Bamberger Hain. Gern nehme ich Euch mit in diesen bereits Anfang des 19. Jhds. als Englischen Garten angelegten Park .

Auf unserem 1,5 Std. langen Rundgang treffen wir auf alte Baummonumente und jung gebliebene Kleinarchitekturen. Eine Führung für die Sinne, zum Riechen, Hören und Schmecken.

Führung Schlaflos in Bamberg

Frisch frivole Bettkantengeschichten – Kostümführung mit Dialekt

Veranstalter: ERLEBNIS WELTKULTURERBE

Treffpunkt: Tourist Information (Vorplatz), Geyerswörthstraße 5

Datum: 11.03.2020

Zeit: 20:45 Uhr

Preis: 8,90 € pro Pers./ erm. 7,50 €

„Sie glaum ja gar nett, was so alles vor sich geht!“ in denna ehrwürdichen Mauern der Welterbestadt. Getuschel, Getratsche, Amüsantes und Skuriles…halt a weng unter die Dreckwäsch der Mitbürger spitzen und drin rumkramen…so wie man’s von Fenster zu Fenster in manch unruhiger Vollmondnacht wohl schon immer getan hat.

Sie hören von skurrilen Ereignissen, „schillernden“ Persönlichkeiten und dramatischen Geschichten auf dieser Stadtführung.

Nun, manches Augenzwinkern bei den nächtlichen Bettkantengeschichten ist dabei sicher nicht dem Schlafstreu des Sandmännchens geschuldet!

KulturWerkRaum – Obst, Getreide, Brot und Bier

Veranstalter: ERLEBNIS WELTKULTURERBE in Zusammenarbeit mit dem Wertebündnis Bayern und dem MPZ München.

Treffpunkt: Ecke Benediktinerweg/ Aufseßstraße – an der kleinen Tür zum Michaelsberger Garten.

Datum: 18.03.2020

Zeit: 14:00, ca. 2,5 Std

Preis: kostenfrei

Das interkulturelle Angebot im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus führt die Teilnehmenden durch den Michaelsberger Garten und das Fränkische Brauereimuseum am Bamberger Michaelsberg. Über Handwerke wie Gärtner, Bäcker und Brauer sowie deren Produkte können im Gespräch zwischen Teilnehmer innen verschiedener Herkunft vielfältige kulturelle, historische und wirtschaftliche Anknüpfungspunkte gefunden werden. Kommunikativ anregende Herangehensweisen stellen während der ca. 2,5-stündigen Führung das gemeinsame Erleben und den vielseitigen Austausch in den Vordergrund und fördern so das interkulturelle Miteinander der Teilnehmenden. Durch das gegenseitige Kennenlernen werden Berührungsängste und Vorurteile abgebaut und Ausgrenzung, Rassismus und Diskriminierung entgegengewirkt. Wir freuen uns über die Teilnahme zahlreiche Bamberger innen mit und ohne Migrationshintergrund! Start: Ecke Benediktinerweg/ Aufseßstraße – an der kleinen Tür zum Michaelsberger Garten.

KulturWerkRaum – Essen.Trinken.Genuss

Veranstalter: ERLEBNIS WELTKULTURERBE in Zusammenarbeit mit den Museen der Stadt Bamberg, dem Wertebündnis Bayern und dem MPZ München

Treffpunkt: Altes Rathaus Bamberg, Museum Sammlung Ludwig

Datum: 26.03.2020

Zeit: 14:00, ca. 2 Std

Preis: kostenfrei

Führung „In guten wie in schlechten Tagen – Bamberger Paare in acht Jahrhunderten“

Veranstalter: ERLEBNIS WELTKULTURERBE Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg – KEB

Treffpunkt: Alte Hofhaltung (Vorplatz), Domplatz

Datum: 28.03.2020

Zeit: 14:15 Uhr

Preis: 9 € pro Person

Städte werden nicht allein aus Stein gebaut, sondern gleichermaßen aus menschlichen Schicksalen und Gefühlen. Es sind Männer und Frauen in ihren Familien, die einander und den Charakter ganzer Gemeinschaft formen. Die neue Führung „`In guten wie in schlechten Tagen!`: Bamberger Paare in 8 Jahrhunderten“ stellt besondere Partnerschaften in der Geschichte der Welterbestadt vor.

Nicht nur die Freude der Liebe steht im Vordergrund, denn Ehen wurden in früheren Zeiten oft aus Kalkül und Vernunft geschlossen.

Ob gemeinsames Schaffen die Verbundenheit in der Beziehung wachsen lassen konnte? Wie facettenreich konnten sich Paarbeziehungen in der Enge einer kleinen Stadt gestalten? Haben Krisen in der Ehe vielleicht sogar das Stadtbild geprägt?

Mit kleinen Anekdoten, aber ebenso dem Bezug zu wichtigen Ereignissen geht die Führung diesen Fragen in 1,5 Stunden nach.