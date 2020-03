Konzertreihe „Musik & Wort zur Passionszeit“ in Forchheim

Im Rahmen der Konzertreihe „Musik & Wort zur Passionszeit“ findet an vier Sonntagen vor Ostern jeweils um 17:00 Uhr in der Kirche St. Johannis in Forchheim eine besinnliche Andacht mit Musik und Lesung statt. Im Mittelpunkt steht die Orgel, die bei jedem Konzert von einem anderen Instrument begleitet wird. Am ersten Sonntag ist das Instrument die menschliche Stimme. Gemeinsam mit dem Kammerchor Sonorité Forchheim unter der Leitung kommen Werke von Brahms, Mendelssohn, Reger und Fauré zur Aufführung. Erleben Sie an der Orgel Johannes Freund und lauschen Sie den Texten der Lesung von Henrik Kurth.

Konzertreihe: Musik & Wort zur Passionszeit

45 Minuten besinnliche Musik und Textlesungen

Sonntag, 08. März, 17 Uhr

Eintritt : Spendenbasis

St. Johannis-Kirche, Zweibrückenstr. 40, 91301 Forchheim

Weitere Termine:

22.03.: Orgel (Anne Barkowski) + Klarinette (Ulrike Heubeck), Lesung (Elena Büttner)

29.03.: Orgel (Anne Barkowski) + Posaune (Nikolay Kolev), Lesung (Ulrike Bodky)

05.04.: Orgel (Johannes Freund) + Violoncello (Anne Barkowski), Lesung (Carolin Unger)

Bei dieser Reihe handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Kirchenmusik an St. Johannis und der Stadt Forchheim / Kulturbeauftragte.